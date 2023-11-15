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На Неделе российской рекламы состоялся день Digital

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Фото: скриншот
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В Москве в рамках Недели российской рекламы 15 ноября состоялся день Digital, посвященный интерактивной рекламе.

Спикеры обсудили практическую ценность цифровых продуктов с учетом интересов брендов, агентств, регуляторов, технологических площадок и пользователей.

Также участники сессии уделили внимание инновационным инструментам, запуску новых площадок, использованию нейросетей, продвижению на маркетплейсах и закону о маркировке рекламы.

В открывающем блоке модератор сессии, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий провел обзор отечественной индустрии интернет-рекламы, оценил объем рынка и обозначил тренды, влияющие на отрасль.

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Неделя российской рекламы стартовала 13 ноября с открытия выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие» в московском ГУМе. Вход на выставку, которая продлится до 22 ноября, свободный.

Особым событием Недели российской рекламы станет VII Национальный рекламный форум, на котором ожидается более 5 тыс. гостей. Его программа впервые расширена до трех дней.

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