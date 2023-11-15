На Неделе российской рекламы состоялся день Digital
В Москве в рамках Недели российской рекламы 15 ноября состоялся день Digital, посвященный интерактивной рекламе.
Спикеры обсудили практическую ценность цифровых продуктов с учетом интересов брендов, агентств, регуляторов, технологических площадок и пользователей.
Также участники сессии уделили внимание инновационным инструментам, запуску новых площадок, использованию нейросетей, продвижению на маркетплейсах и закону о маркировке рекламы.
В открывающем блоке модератор сессии, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий провел обзор отечественной индустрии интернет-рекламы, оценил объем рынка и обозначил тренды, влияющие на отрасль.
Неделя российской рекламы стартовала 13 ноября с открытия выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие» в московском ГУМе. Вход на выставку, которая продлится до 22 ноября, свободный.
Особым событием Недели российской рекламы станет VII Национальный рекламный форум, на котором ожидается более 5 тыс. гостей. Его программа впервые расширена до трех дней.