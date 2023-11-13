В Москве стартует неделя российской рекламы

Официально-деловые и торжественные мероприятия, посвященные 145-летию российской рекламной индустрии и 30-летнему юбилею АКАР, пройдут с 13 по 17 ноября 2023 года.

13 ноября: Торжественное открытие выставки рекламы в ГУМе

Юбилейная неделя начнется с официального запуска мультимедийной выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие», подготовленной Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО «Музей Рекламы». На официальном сайте выставки можно изучить онлайн-инсталляцию, где собрано более 450 уникальных проектов. Такой формат раскроет главную концепцию выставки и покажет связь времен: прошлого, настоящего и будущего рекламы. Выставка продлится с 11 по 22 ноября 2023 года и будет работать каждый день с 11:00 до 21:00. Вход свободный, за исключением 13 ноября.

14 ноября пройдет обсуждение вопросов рекламного регулирования при поддержке ФАС России и Роскомнадзора

Центральным событием 14 ноября станет cаммит по взаимодействию рекламной индустрии с органами государственной власти при поддержке ФАС России и Роскомнадзора. Эксперты сосредоточатся на вопросах внесения изменений в Федеральный закон «О рекламе» и в другие нормативно-правовые акты РФ, прямо или косвенно затрагивающие интересы индустрии. С полным составом спикеров и программой дня GR можно ознакомиться на сайте Национального рекламного форума.

15 ноября: Открытие НРФ’7. День Digital

Задача первого дня форума — дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы. Дискуссии пройдут при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Влияние маркировки на индустрию, перспективы развития экосистем, стратегии локализации брендов, большой E-com саммит, обзор ключевых тенденций в influencer-маркетинге станут важной частью старта деловой программы НРФ’7.

Для гостей НРФ запланирована неформальная вечеринка по случаю открытия форума. Участники события смогут поделиться впечатлениями о старте деловой программы и отдохнуть под стильный DJ-сет в одном из модных мест Москвы. Вести вечеринку будет стендап-комик Камиль Зулфугаров, а среди музыкальных гостей вечера заявлен автор песен и исполнитель Андрей Звонкий.

16 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple на НРФ: день контента и креатива

Вдохновившись юбилейным годом рекламы, организаторы НРФ и Red Apple решили объединиться, чтобы возродить проведение фестиваля в офлайн-формате. Это позволило расширить архитектуру деловой программы форума, уделив особое внимание темам контента и креатива. Образовательная программа начнется с большой стратегической сессии, посвященной определению роли и задач контента в настоящее время на российском и международном рынке. Почетными спикерами станут иностранные специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Сербии.

17 ноября: Главный день НРФ’7

Архитектура деловой программы НРФ отражает ключевые изменения, происходящие на российском рынке. Задача участников главной стратегической сессии — обсудить эффективные условия отраслевого развития и обозначить темпы роста в переходный экономический период.

Участников этого дня ожидают содержательные сессии и саммиты с акцентом на анализе классических каналов и инструментов коммуникации: наружная реклама, радио, телевидение, пресса и др.

«Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы» завершит НРФ’7 и пройдет 17 ноября с 18:00 до 19:30 в главном зале кинотеатра «КАРО 11 Октябрь». Это полуторачасовой марафон, в основу которого положены яркие и порой шокирующие рекламные ролики проекта Даниила Костинского «Ночь пожирателей рекламы».

Заключительным мероприятием юбилейной недели рекламы станет торжественный Гала-ужин. Праздник призван объединить сразу несколько поколений рекламных специалистов. В рамках Гала-ужина пройдет награждение лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК», которая оценивает персональные заслуги выдающихся участников медиарынка.