Перевозчики в Словакии блокировали КПП на границе с Украиной в поддержку поляков

Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) блокировал ненадолго контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной в поддержку своих польских коллег. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает словацкий портал teraz.sk.

Акция проводилась один час с 13:00 до 14:00 по местному времени (с 15:00 до 16:00 мск). Отмечается, что UNAS не согласен с приказом Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС. Словацкие дальнобойщики пригрозили, что если Брюссель не решит ситуацию, то они полностью заблокируют границу с Украиной.

«Мы подождем семь дней, чтобы увидеть, ответят ли они нам и займутся ли они разрешениями или нет. Если не будет прогресса, поляки продолжат блокировать границы, а мы присоединимся, закрыв весь «Вышне-Немецке» [пограничный пункт]. Придется, потому что другого пути нет», — сказал глава объединения Станислав Скала.

После такой акции протеста пресс-секретарь таможни в Кошицком крае Катарина Данькова заявила, что блокировка не повлияла на деятельность филиала таможни Вышне-Немецке.

Ранее, 6 ноября, несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Через несколько дней на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

14 ноября Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

На следующий день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для страны можно будет считать закрытым.