Суд арестовал бывшего главу правительства Самарской области

Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован до 12 января. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Также в этот день был заключен под стражу врио министра строительства региона Михаил Асеев. В отношении него мера пресечения избрана на 1 месяц 6 суток.

Источник «Известий» 14 ноября сообщил о задержании Кудряшова и Асеева. За несколько часов до этого у главы правительства и в региональном минстрое прошли обыски. Тогда же уточнялось, что Кудряшова, который 14 ноября ушел в отставку, подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно одной из версий, экс-глава правительства Самарской области поспособствовал выделению из бюджета 200 млн рублей на проект строительства станции метро «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Спустя некоторое время строительство станции отменили, однако средства не были возвращены в бюджет.

Кудряшов был назначен на должность председателя правительства Самарской области в 2019 году.