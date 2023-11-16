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Суд арестовал бывшего главу правительства Самарской области

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Фото: РЕН ТВ
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Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован до 12 января. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Также в этот день был заключен под стражу врио министра строительства региона Михаил Асеев. В отношении него мера пресечения избрана на 1 месяц 6 суток.

На станции сошлись: с чем связано задержание самарского вице-губернатора
Помимо Виктора Кудряшова правоохранителей заинтересовал глава минстроя региона Михаил Асеев

Источник «Известий» 14 ноября сообщил о задержании Кудряшова и Асеева. За несколько часов до этого у главы правительства и в региональном минстрое прошли обыски. Тогда же уточнялось, что Кудряшова, который 14 ноября ушел в отставку, подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно одной из версий, экс-глава правительства Самарской области поспособствовал выделению из бюджета 200 млн рублей на проект строительства станции метро «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Спустя некоторое время строительство станции отменили, однако средства не были возвращены в бюджет.

Кудряшов был назначен на должность председателя правительства Самарской области в 2019 году.

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