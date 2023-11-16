В Самаре арестовали врио министра строительства Асеева

Суд в Самаре арестовал врио министра строительства региона Михаила Асеева. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток», — сообщил судья.

По словам защитника, Асеев во время предварительного следствия дал показания, в которых не отрицает свою вину. Адвокат врио министра отметила, что в случае, если на заседании останется пресса, будет ограничено право на защиту.

Асеева подозревают в превышении должностных полномочий при выплате свыше 190 млн рублей подрядчику за проектирование станции метро «Самарская».

Источник «Известий» 14 ноября сообщил, что вместе с Асеевым был задержан бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. За несколько часов до этого у Кудряшова и в региональном минстрое прошли обыски. Тогда же уточнялось, что Кудряшова, который 14 ноября ушел в отставку, подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно одной из версий, экс-глава правительства Самарской области поспособствовал выделению из бюджета 200 млн рублей на проект строительства станции метро «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Спустя некоторое время строительство станции отменили, однако средства не были возвращены в бюджет.

Кудряшов был назначен на должность председателя правительства Самарской области в 2019 году.

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