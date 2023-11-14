Источник сообщил о задержании экс-главы правительства Самарской области Кудряшова

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио главы министерства строительства региона Михаил Асеев задержаны после обысков. Об этом 14 ноября сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По его данным, завтра им будет выбрана мера пресечения, следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Про обыски у Кудряшова, а также в региональном минстрое, сообщалось за несколько часов до этого. Тогда же уточнялось, что Кудряшова, который 14 ноября ушел в отставку, подозревают в превышении должностных полномочий.



Согласно одной из версий, экс-глава правительства Самарской области поспособствовал выделению из бюджета 200 млн рублей на проект строительства станции метро «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Спустя некоторое время строительство станции отменили, однако средства не были возвращены в бюджет.

Кудряшов был назначен на должность председателя правительства Самарской области в 2019 году.