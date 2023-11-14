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У экс-главы правительства Самарской области Кудряшова прошли обыски

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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У бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и в региональном минстрое прошли обыски. Об этом 14 ноября сообщил источник «Известий».

Сообщается, что Кудряшова, который 14 ноября ушел в отставку, подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно одной из версий, Кудряшов поспособствовал выделению из областного бюджета 200 млн рублей на проект строительства станции метро «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Однако спустя некоторое время строительство станции отменили.

«При этом деньги обратно в бюджет не вернулись», — уточнил источник.

Сам Кудряшов в этот день сообщил, что уходит с поста губернатора по состоянию здоровья, передает сайт 63.RU.

Кудряшов был назначен на должность председателя правительства Самарской области в 2019 году.

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