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Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран

Макрон: ЕС будет нуждаться в реформе после принятия новых стран
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Европейскому союзу (ЕС) будет необходимо провести реформу после вступления в альянс новых государств. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по время выступления перед студентами Лозаннского университета.

«Перспектива расширения Европейского союза предполагает, что он будет реформирован. Он не может включать 35 или более стран и работать так же, как он работает с 27 государствами в его составе», — объяснил он учащимся во время своего государственного визита в Швейцарию.

Макрон добавил, что ЕС выступает важным элементом для единства Европы, поэтому его важно расширять и принимать новые члены. По его мнению, в противном случае другие страны «придут в регион с тем, чтобы ослабить и разделить». Кроме того, французский лидер в своей речи также обратил внимание на ограниченность полномочий Европарламента.

«Очень много вопросов находятся в руках исполнительной власти — Еврокомиссии. Контроль ее действий со стороны Европарламента не так силен», — сказал президент Франции.

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Ранее, 2 ноября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что расширение численности стран ЕС является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей. По словам министра, чтобы данная конструкция оставалась прочной, нужны «следующие десятилетия». Однако это «является инвестицией, которая себя оправдает», подчеркнула она.

23 октября немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.

До этого, 10 октября, распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.

17 октября профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» поделилась, что наибольшие шансы вступить в ЕС среди стран Западных Балкан в ближайшие пять лет есть только у Черногории.

В настоящее время статусом официального кандидата в Евросоюз обладают восемь стран: Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина, Черногория и Сербия. Грузия и Косово также подали заявку на вступление.

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