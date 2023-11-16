Глава ОКР выразил надежду на пересмотр отношения МОК к Играм дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) еще может пересмотреть свое отношение ко Всемирным играм дружбы. Об этом 16 ноября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Надеюсь, они пересмотрят свое отношение к Играм дружбы. На протяжении полутора лет мы привыкли к двойным и даже тройным стандартам. За пеленой интересов спортсменов ведется политическая борьба в худших традициях тоталитарных режимов. Надеемся, МОК всё-таки одумается и вернется к принципам Пьера де Кубертена», — сказал он журналистам.

Поздняков заверил, что Игры дружбы состоятся и послужат трем целям: мирной миссии спорта, свободному участию всех желающих и устранению несправедливости. Все они, по его словам, укладываются в олимпийские принципы.

«Безусловно, любое спортивное событие является свободным для участия любого человека на этой планете. Когда возникли несправедливые санкции против нашего спорта, главной необходимостью стала организация соревновательной практики для наших атлетов. Прошло полтора года, и те санкции, конечно, вынудили нас корректировать наши планы в подготовке и календари», — пояснил глава ОКР.

Поздняков указал, что проведение Игр дружбы является устранением несправедливости в отношении российского спорта.

Ранее, 15 ноября, директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил о рекомендации не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его мнению, участие в данных соревнованиях противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет монополии на проведение соревнований.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных видов спорта 20 будут олимпийскими и 10 — не олимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.