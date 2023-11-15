В Кремле выразили несогласие с позицией МОК по российским спортсменам

Россия категорически не согласна с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу олимпийского будущего российских спортсменов, Москва будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что, это первое. Второе: мы категорически не согласны с позицией МОК в отношении наших спортсменов и олимпийских перспектив», — сказал он.

Песков обратил внимание, что «буква М не означает монополию в отношении спортивных игр, форматы могут быть разные соревнований, это всё может происходить вне контекста МОК».

На вопрос о том, может ли МОК распасться на фоне внутренних противоречий, Песков отметил, что в ближайшее время это вряд ли произойдет.

«Не думаю, что сейчас приходится об этом говорить, не в обозримой перспективе, конечно», — заключил он.

Ранее в этот день МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации заявили, что это будет противоречить рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России.

До этого, 13 ноября, президент МОК Томас Бах заявил, что приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских организаций.

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение МОК о приостановке членства. В CAS началось арбитражное разбирательство.

В октябре МОК объявил об отстранении ОКР после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, напомнил «Спорт-Экспресс».