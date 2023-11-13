Глава МОК разъяснил идею приостановки членства ОКР в организации

Приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских организаций, заявил 13 ноября президент МОК Томас Бах.

Он сообщил, что в этом контексте комитет получил массу вопросов от ряда международных организаций относительно влияния отстранения российского Олимпийского комитета и пояснил, что МОК вынужден был приостановить деятельность Олимпийского комитета России из-за якобы «вопиющего нарушения Олимпийской хартии».

«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не подразумевает, что международные федерации должны автоматически приостанавливать деятельность соответствующей российской федерации-члена. Каждая должна в конкретном случае рассматривать ситуацию с учетом положений своего устава», — добавил глава МОК.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, напомнил «Спорт-Экспресс».

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) вопреки решению Международного олимпийского комитета о приостановке членства. В CAS началось арбитражное разбирательство.

19 октября выступая на Международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми президент России Владимир Путин заявил, что в международном спорте наблюдаются признаки вырождения. По его оценкам, он очень коммерциализирован и политизирован.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».