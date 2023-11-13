Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ подтвердило запрет Финляндии на въезд из России на велосипедах
Мир
Военные ЦАХАЛ захватили парламент Газы и сфотографировались на его трибуне
Общество
В России могут запретить продавать алкоголь в фастфуде
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Мир
Экс-советник Кучмы заявил о желании отставки Зеленского в рядах ВСУ
Культура
Федор Бондарчук награжден премией журнала VOICE «Главные лица. Продюсер»
Общество
Госдума продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 2027 года
Политика
Правительство утвердило индексы изменения стоимости ЖКХ в 2024–2028 годах
Экономика
Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны
Мир
Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян
Мир
Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне доставлены в Москву
Мир
ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия
Сюжет:

Глава МОК разъяснил идею приостановки членства ОКР в организации

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Cao Can
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не означает, что международные федерации должны автоматически приостановить членство российских организаций, заявил 13 ноября президент МОК Томас Бах.

Он сообщил, что в этом контексте комитет получил массу вопросов от ряда международных организаций относительно влияния отстранения российского Олимпийского комитета и пояснил, что МОК вынужден был приостановить деятельность Олимпийского комитета России из-за якобы «вопиющего нарушения Олимпийской хартии».

«Это решение основано исключительно на действиях ОКР и не подразумевает, что международные федерации должны автоматически приостанавливать деятельность соответствующей российской федерации-члена. Каждая должна в конкретном случае рассматривать ситуацию с учетом положений своего устава», — добавил глава МОК.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, напомнил «Спорт-Экспресс».

«МОК сам образумится со временем, иначе будет раскол»
Почетный президент ОКР Александр Жуков — о кризисе олимпийского движения, участии в Играх-2024 в Париже и оттоке молодых спортсменов

6 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) вопреки решению Международного олимпийского комитета о приостановке членства. В CAS началось арбитражное разбирательство.

19 октября выступая на Международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми президент России Владимир Путин заявил, что в международном спорте наблюдаются признаки вырождения. По его оценкам, он очень коммерциализирован и политизирован.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023