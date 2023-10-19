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Путин указал на признаки вырождения в международном спорте

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В международном спорте наблюдаются признаки вырождения, он очень коммерциализирован и политизирован. На это указал президент России Владимир Путин в четверг, 19 октября, выступая на Международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

«То, что происходит в международных спортивных организациях — это признаки вырождения. [Спорт] очень коммерциализирован, значит зависит от бизнеса. А бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признак вырождения», — сказал Путин, добавив, что спорт и спортивное движение создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах.

Он призвал демократизировать спорт, чтобы он оставался способом международного общения людей. По словам главы государства, этому поспособствует создание новых лиг, ассоциаций и объединений в спорте востребованы, которые будут «подрывать сложившуюся у международного чиновничества систему монополии» на международное общение в сфере спорта.

«Если мы пойдем по широкому пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить, потому что перед стремлением людей к общению, особенно в такой благородной сфере деятельности как спорт, невозможно будет поставить барьеров», — сказал российский лидер.

В ходе своего выступления на форуме Путин также назвал «этнической дискриминацией» отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России, отметив, что теперь Олимпийские игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления на людей. По его словам, некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять распространение и ограничение Олимпийской хартии. Путин считает, что подобные действия противоречат самой природе спорта.

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12 октября МОК отстранил от работы ОКР в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ по итогам референдумов в сентябре прошлого года. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спортивного движения», а министр спорта РФ Олег Матыцин назвал это решение демонстрирующим тотальную зависимость МОК от политической и бизнес-конъюнктуры. Матыцин подчеркнул, что из-за принятия подобных решений МОК теряет авторитет и самостоятельность.

В феврале 2022 года исполком МОК, после начала проведения Россией спецоперации на Украине, рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте текущего года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

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