Путин назвал «этнической дискриминацией» отношение МОК к спортсменам из РФ

Отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России показывает «этническую дискриминацию». Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава».

«Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения», — сказал Путин.

Он отметил, что теперь Игры могут использоваться в качестве инструмента политического давления на людей. По словам президента, отношение МОК к российским спортсменам демонстрирует «этническую дискриминацию».

Путин указал, что некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять распространение и ограничение Олимпийской хартии. По мнению главы государства, подобные действия противоречат самой природе спорта.

«Однако мы уверены, есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать. Одна из них, безусловно, — это спорт и его объединяющая сила. В этом, собственно, и весь смысл международных спортивных движений», — подчеркнул российский лидер.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

В тот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.