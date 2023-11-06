Реклама
Прямой эфир
Мир
Партия Шольца предложила ввести «кризисный взнос» с богатых немцев
Общество
Правительство предложило продавать алкоголь на внутренних рейсах в duty free
Мир
Израиль нанес удары по психиатрической и офтальмологической больницам в Газе
Мир
Посол Палестины сообщил о ночных обстрелах КПП «Рафах»
Спорт
Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства
Мир
СМИ сообщили об отзыве ЮАР своих дипломатов из Израиля
Мир
Кулеба заявил о подготовке украинцев к худшей зиме в истории
Мир
В Британии заметили изменившийся тон Зеленского в общении с Западом
Общество
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
Общество
Лавров не видит вреда в праздновании Хеллоуина
Мир
Глава МИД Индии назвал санкции против России удобными лишь для Запада
Политика
Песков заявил об отсутствии заявлений от Путина о выдвижении на новый срок
Общество
Мантуров рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов
Сюжет:

Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства

0
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) вопреки решению Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

«В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве полноправного члена организации», — говорится в документе.

В CAS началось арбитражное разбирательство. Коллегия арбитров рассмотрит дело, после чего суд перейдет к остальным этапам разбирательства, в том числе к слушанию, на основании которого арбитры должны будут вынести соответствующее решение.

В пресс-релизе подчеркивается, что на данный момент пока что невозможно указать сроки вынесения приговора. Отмечается, что решение комиссии CAS будет окончательным и обязательным к исполнению, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней на ограниченных основаниях.

Если б МОК: Путин ответил международному комитету на отстранение ОКР
И заявил о планах увеличить число соревнований в России

Ранее, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

4 ноября МИД РФ назвал принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об отстранении спортсменов из России от участия в Олимпийских играх проявлением сегрегации по национальному признаку. Дипломаты также отметили, что заявление МОК об ограничительных мерах в отношении россиян демонстрирует политику двойных стандартов.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023