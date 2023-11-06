Олимпийский комитет РФ оспорил в CAS решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) вопреки решению Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

«В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве полноправного члена организации», — говорится в документе.

В CAS началось арбитражное разбирательство. Коллегия арбитров рассмотрит дело, после чего суд перейдет к остальным этапам разбирательства, в том числе к слушанию, на основании которого арбитры должны будут вынести соответствующее решение.

В пресс-релизе подчеркивается, что на данный момент пока что невозможно указать сроки вынесения приговора. Отмечается, что решение комиссии CAS будет окончательным и обязательным к исполнению, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней на ограниченных основаниях.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления».

4 ноября МИД РФ назвал принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об отстранении спортсменов из России от участия в Олимпийских играх проявлением сегрегации по национальному признаку. Дипломаты также отметили, что заявление МОК об ограничительных мерах в отношении россиян демонстрирует политику двойных стандартов.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.