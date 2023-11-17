Не вешают нос: пятые «Гардемарины», докфильм о Джанни Версаче

На этой неделе в прокат вышло сразу несколько российских фильмов разных жанров: спортивная драма «Легенда о самбо» Андрея Богатырев, трагикомедия «Ниша», историческое кино «Гардемарины 1787. Война», комедия «Папаша в бегах». Из зарубежных новинок — французская «Книга решений» Мишеля Гондри, документальный фильм «Версаче» о Джанни Версаче, мультфильм из ЮАР «Супермозг», китайский ответ «Шагу вперед» и американский боевик «Уцелевший». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные.

«Книга решений»

16+

Режиссер: Мишель Гондри. В ролях: Пьер Нинэ, Бланш Гарден, Франсуаза Лебрун, Фрэнки Уоллах, Камилль Рутерфорд, Мурад Будауд, Венсан Эльбаз, Стинг, Саша Бурдо, Кристиан Пра



В последние годы Мишель Гондри работал над сериалом «Шучу» с Джимом Керри в главной роли. «Книга решений» стала его первой полнометражной картиной за восемь лет, и ее премьера состоялась на 76-м Каннском кинофестивале. По словам самого режиссера, фильм вышел автобиографичной комедией. Главную роль исполнил обладатель престижной французской награды «Сезар» Пьер Нинэ.

Марк — режиссер, и он считает себя непризнанным гением. Мужчине кажется, что продюсеры его нового фильма хотят отстранить его от работы и полностью изменить творческий замысел автора. Вместе с преданной командой он забирает отснятый материал и сбегает в провинцию к тете. Там он пытается совладать с вдохновением, преодолеть внутренние конфликты и создать «Книгу решений», которая должна помочь разобраться с любой проблемой.

«Легенда о самбо»

12+

Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Перадзе

В 2020 году Андрей Богатырев представил военный фильм «Красный призрак», а его следующей успешной полнометражной картиной стала комедия «За Палыча!». Теперь на экраны выходит спортивная биографическая драма «Легенда о самбо». Это скорее вольная интерпретация событий 30-х годов прошлого века, когда появился новый вид единоборств, поэтому полной исторической точности ждать не стоит. Релиз приурочен к 85-летию отечественного вида самообороны.

События «Легенды» разворачиваются в 1936 году. Два спортсмена и мастера единоборств пытаются разработать новую уникальную дисциплину. Василий Ощепков предлагает взять за основу дзюдо, прошедший русско-японскую войну Виктор Спиридонов — собственный стиль самообороны. Именно из их противостояния родилось самбо.

«Ниша»

12+

Режиссер: Антон Ермолин. В ролях: Владимир Свирский, Елена Николаева, Сергей Гилев, Михаил Тройник, Михаил Филиппов, Алексей Подольский, Дмитрий Куличков, Айнур Сафиуллин, Тагир Рахимов, Игорь Титов

Фильм уже привлек внимание индустрии: картина получила специальный приз за режиссуру на Международном фестивале дебютов «Дух Огня» и приз независимых телеграм-каналов на «Зеркале». Для Антона Ермолина «Ниша» стала полнометражным дебютом, а соавтором сценария и продюсером выступил Алексей Учитель.

Комедийная драма рассказывает об инженере-электроэнергетике Вячеславе. Он — доставщик мебели, но его страсть — изотерика, биоэнергетика и прочие псевдонаучные темы. Жена его не понимает, но бросить увлечение он не может и не хочет — бросает работу и заводит собственный блог. Новоявленный экстрасенс сталкивается с неудачами и почти что разочаровывается в паранормальном призвании, пока с ним не происходит чудо.

«Уцелевший»

18+

Режиссер: Джонни Стронг. В ролях: Джонни Стронг, Афина Дернер, Радж Кала, Джеймс Шерилл, Сия Ростами, Тодд Дженкинс, Дэнни Огастес

Типичный американский боевик, действие которого развивается в горах Афганистана. Герой Стронга — сержант Ричард Мирко, оказавшийся единственным выжившим «морским котиком» после трагической авиакатастрофы. Ричарду предстоит уцелеть на территории врага, но он несет ответственность не только за свою жизнь — с ним маленькая девочка, которую Мирко во что бы то ни стало должен доставить домой.

Этот фильм — режиссерский дебют Стронга, знакомого россиянам по ролям в фильмах «Форсаж», «Черный ястреб», «Холодный ручей». Сценарий к картине он тоже написал сам — в традициях Сильвестра Сталлоне, тут Стронг, что называется, «один за всех»: и снял, и написал сценарий, и сыграл главную роль. В картине много крутых взрывов, зеленых джунглей и прочего экшена, причем частично фильм снят скринлайфом.

«Гардемарины 1787. Война»

12+

Режиссеры: Светлана Дружинина, Александр Карамнов. В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Владимир Суровцев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Александр Лазарев – мл.

Новинка Светланы Дружининой — это пятый фильм в серии о гардемаринах. До этого выходили «Гардемарины, вперед!» 1987 года, «Виват, гардемарины!» 1991 года и «Гардемарины III» 1992 года. Спустя еще 31 год Дружинина выпустила «Гардемарины 1787. Мир», который россияне увидели в октябре 2023 года. Актерский состав серии не меняется — к своим ролям вернулись всё те же Боярский, Орбакайте, Мамаев и Харатьян. Боярский, кстати, определенно добавляет фильму настроение «Трех мушкетеров», хотя действие происходит в Крыму.

Если драматургия части «Мир» строилась вокруг Манифеста Екатерины Великой и Кючук-Кайнарджийского мирного договора, которые объединили полуостров с Российской империей, то «Война» рассказывает о русско-турецком конфликте 1787–1791 годов. Гардемаринам, вышедшим на пенсию, предстоит поучаствовать в сражении под Кинбурном под руководством Александра Суворова и помочь повзрослевшим детям в деле защите Родины.

«Шаг к мечте: Раз и навсегда»

12+

Режиссер: Дун Чэнпэн. В ролях: Хуан Бо, Ван Ибо, Лю Миньтао, Юэ Юньпэн, Сяо Шэньян, Чжан Цзысян

Чэнь Шо мечтает стать профессиональным танцором. Мечта у него есть, потенциал — тоже, да и случай его сводит с довольно полезным в мире танцев человеком, тренером известной команды «Восклицательный знак» Дин Лэем. Чэнь попадает в коллектив, но быстро понимает, что это лишь начало пути: попасть легко, а вылететь — еще легче.

В российском прокате фильм созвучен с серией музыкальных драм «Шаг вперед» с Ченнингом Татумом и Дженной Дуан. В ней тоже очень много ритма, танцев и непростого пути к победе — впоследствии фильм получил несколько сиквелов и спин-оффов. Новинка может стать китайским ответом популярной франшизе, ведь и в ней речь идет об уличных танцах, любви, молодежных дрязгах и непростых условиях развития внутри индустрии.

«Версаче»

18+

Режиссер: Сальваторе Заннино. В ролях: Кимберли Бакарди, Джон Бон Джови, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Винсент Де Пол, Эрик Этебари, Джеймс Хайд, Элтон Джон, Мэтт Кинг

Документальный фильм о модельере Джанни Версаче, основателе модного дома Versace, убитом на пороге собственного дома в 1997 году, повествует о жизни, карьере и личных отношениях дизайнера. Мировая премьера состоялась в октябре 2022 года, но в Россию фильм приехал только сейчас. В съемках приняли участие Наоми Кэмпбелл, Джон Бон Джови, Синди Кроуфорд, Элтон Джон — с последним, кстати, Джанни был очень дружен. Кроме интервью с современниками и друзьями модельера, в фильм вошли архивные интервью и показы, а также закулисье труда Джанни Версаче.

Для Заннино это дебют в качестве режиссера документального фильма: по большей части, он занимается продюсированием и участвовал в создании таких картин, как «Дельфин Берни», «Сварщик», «Бритвы» и «Рождество в Беверли-Хиллз». О самом Версаче же раньше документального кино не снимали: только о бренде, в 2013 году. Также его смерти посвящено два эпизода второго сезона сериала «Американская история преступлений», где роль Джанни исполнил Эдгар Рамирес («Гнев титанов», «Афера в Майями»).

«Папаша в бегах»

12+

Режиссер: Алексей Южаков. В ролях: Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Елена Станиславская, Евгений Совастенков

Анатолий страшно боится отцовства — вовремя, ведь его жена глубоко беременна и уже вовсю готовится к родам. Главный герой просится на вахту и уезжает работать, но в поезде встречает беспризорника-подростка по имени Коля. Юнец не так прост, и вот Толик уже объявлен в розыск за похищение ребенка. Теперь Толе и Коле предстоит притереться друг к другу и разрешить свои травмы — устоявшиеся и совсем новые.

Для Ярослава Могильникова роль Коли — не первый большой проект. Он уже сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» героя по кличке Ералаш, а в картине «Иван Семенов: Большой поход» — деревенского ухажера. В «Подельниках» мальчик засветился в кадре с Юрой Борисовым, сыграв Илью, сына жертвы Вити Людоеда.

«Супермозг»

12+

Режиссеры: Пол Мейер, Герхард Пэйнтер. Роли озвучивали: Бонко Хоза, Роберто Помбо, Яна Лоув, Зак Хендрикс, Мишель дю Плесси, Джеймс Кейрнс

Норман считается в школе, что называется, лузером: он держится от одноклассников особняком, верит в существование пришельцев и проводит свободное время за чтением комиксов. Но однажды выясняется, что он был прав насчет существования внеземных цивилизаций — межгалактический сверхразум по имени Супермозг хочет захватить Землю, буквально вселившись в головы жителей планеты. Противостоять ему придется Норману и его немногочисленным друзьям (но их, конечно, станет больше).

Рисовка очень похожа на традиционную диснеевскую, а образ пришельцев вкупе с названием мультфильма в российском прокате неожиданно сильно напоминает главного героя мультфильма «Мегамозг» 2010 года, выпущенного DreamWorks Animation. Там главный злодей тоже лысый и фиолетовый пришелец — правда, в итоге переходит, что называется, на светлую сторону силы.