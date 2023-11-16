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Ученые заявили о риске появления диабета из-за диетических напитков

Science Direct: диетические напитки могут быть причиной гипертонии и диабета
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Ученые из Валенсийского международного университета в Италии пришли к выводу, что употребление диетических напитков, содержащих заменитель сахара, может привести к развитию диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования опубликовал Science Direct.

Сладкие низкокалорийные напитки производят с использованием искусственных заменителей сахара. Производители называют их «здоровой альтернативой» рафинированному сахару, однако такие аналоги небезопасны. Они потенциально повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней почек, ожирения, гипертонии, сахарного диабета и рака поджелудочной железы.

Связь напитков с риском развития заболеваний почек и онкологией исследователи назвали слабой, но заменители сахара могут действительно нанести вред кишечнику, вызвать дисбактериоз. Помимо этого, употребление диетических напитков способствует росту определенных кишечных бактерий, которые нарушают процесс метаболизма глюкозы, дополняет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

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Ранее, 14 ноября, врач-эндокринолог Любовь Мачехина рассказала «Известиям» о современных технологиях, способных значительно облегчить жизнь людей с сахарным диабетом. Для пациентов кране важно регулярно измерять уровень глюкозы в крови. Сейчас, по словам доктора, разработаны неинвазивные (без проколов) методы непрерывного измерения глюкозы. Речь идет контактных линзах, позволяющих определять уровень глюкозы, добавила она.

Кроме того, объяснила Мачехина, существует изменяющий цвет пластырь с датчиком для определения уровня глюкозы. Он клеится на тело и измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека.

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