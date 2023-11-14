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Эндокринолог рассказала о современных технологиях лечения сахарного диабета

Эндокринолог Мачехина рассказала о контактных линзах для определения сахара в крови
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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Сахарный диабет является серьезной проблемой глобального масштаба, но благодаря развитию медицины появляются технологии, способные значительно облегчить жизнь пациентов с этим заболеванием. О них «Известиям» 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, рассказала врач-эндокринолог, заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Любовь Мачехина.

Согласно статистике, которую привела врач, более 530 млн взрослых от 20 до 79 лет во всем мире живут с сахарным диабетом. По прогнозам, к 2045 году это число возрастет до 783 млн.

Одной из жизненно необходимых процедур для пациентов с сахарным диабетом является регулярное измерение уровня глюкозы в крови. Как отметила Мачехина, традиционное измерение сахара с помощью портативного глюкометра предполагает прокол и взятие капли крови. В некоторых случаях пациенту приходится проводить процедуру несколько раз в день, что заметно снижает качество жизни.

По ее словам, на сегодняшний день разработаны неинвазивные (без проколов) методы непрерывного измерения глюкозы. Это, в частности, контактные линзы, позволяющие определять уровень глюкозы.

«Недавние исследования показали, что уровень глюкозы в слезной жидкости соответствует уровню глюкозы в крови. Датчик для измерения концентрации уровня глюкозы встраивается в саму линзу, при изменении данного показателя линза меняет цвет либо передает сигнал на беспроводное устройство, например на мобильный телефон. Таким образом, человек понимает, что необходимо принять меры — поесть или ввести инсулин», — рассказала эндокринолог.

Кроме того, существует пластырь с датчиком для определения уровня глюкозы. Данный девайс клеится на тело в удобном месте и измеряет концентрацию глюкозы в тканевой жидкости человека, которая находится между клетками волосяных фолликул. При изменении уровня глюкозы пластырь меняет цвет, добавила Мачехина.

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По ее словам, эти новейшие разработки пока только внедряются в повседневную жизнь. Если говорить о девайсе, который уже широко используется на практике, то специалист отметила датчик для мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости.

«Этот небольшой круглый датчик быстро и безболезненно устанавливается с помощью аппликатора на тело в удобном месте, например на плече. Его кончик вводится под кожу на глубину около 5 мм таким образом, что не вызывает дискомфорта. Данные об уровне глюкозы непрерывно поступают на мобильный телефон через специальное приложение и хранятся там для отслеживания статистики. Носить такой датчик, не снимая, можно до 14 дней. Кроме того, приложение настраивается таким образом, что данные мониторинга поступают лечащему врачу. Это позволяет отследить динамику состояния пациента и подобрать наиболее эффективную стратегию лечения», — рассказала врач.

Также она отметила, что современные технологии дают возможность не только отслеживать уровень глюкозы, но и вовремя вводить инсулин.

«Искусственная поджелудочная железа. Этот девайс состоит из датчика, измеряющего глюкозу, и помпы с инсулином, которые крепятся на тело. При достижении критических показателей уровня глюкозы можно оперативно ввести препарат без дополнительных инъекций. Для детей и пожилых людей есть модификации, в которых предусмотрена автоматическая коррекция дозы постоянно вводимого инсулина в случае высокого или низкого уровня сахара в крови», — добавила специалист.

Сейчас, по ее словам, ученые работают над методами восстановления эндокринных функций поджелудочной железы у больных сахарным диабетом I типа. Пациенту вводят стволовые клетки, которые формируют здоровую ткань поджелудочной железы, способную вырабатывать инсулин. На сегодняшний день уже есть подтвержденный эффект от данного метода лечения диабета.

«Все вышеперечисленные технологии вносят значительный вклад в повышение качества жизни людей с сахарным диабетом всех типов и дают большие надежды на то, что в скором будущем будет найден способ полного излечения от данного заболевания», — подытожила Мачехина.

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В октябре врач-психиатр Дмитрий Попов заявил о влиянии стресса на развитие сахарного диабета. По его словам, сахарный диабет может начаться в любом возрасте и имеет психосоматические корни.

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