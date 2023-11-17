Академик РАН указала на опасность РСВ-инфекции для недоношенных детей

В сезон холодов и подъема заболеваемости становится особо опасным респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — один из семейства возбудителей острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Наибольшую опасность вирус представляет для недоношенных детей, рассказала «Известиям» в Международный день недоношенных детей, 17 ноября, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«РСВ — один из большого семейства возбудителей ОРВИ — относится к числу наиболее важных патогенов в общей инфекционной заболеваемости детского возраста. В большинстве случаев у детей старшего возраста и взрослых РСВ-инфекция протекает как обычное ОРВИ с проявлениями насморка, боли в горле и кашля на фоне лихорадки. Отличительной особенностью РСВ-инфекции у детей является преимущественное поражение нижних дыхательных путей с развитием острого бронхиолита, что у детей раннего возраста может обернуться присоединением бактериального воспаления легких (пневмонии) и развитием дыхательной недостаточности. Такая клиническая ситуация требует госпитализации с целью проведения кислородотерапии и динамического наблюдения за состоянием ребенка», — сказала она.

По словам эксперта, РСВ характеризуется высокой заразностью, в течение нескольких часов вирус может сохраняться на поверхностях, в течение 30 минут — на руках. РСВ передается при кашле или чихании, а также при контакте с заболевшим или при прямом контакте с вирусом, например, когда ребенок прикасается к поверхности, на которой имеется вирус, а затем дотрагивается до лица. Причем больные, инфицированные РСВ, обычно заразны уже за несколько дней до появления симптомов и продолжают выделять вирус в течение трех–восьми дней после появления признаков болезни. Поэтому РСВ нередко является причиной обширных вспышек в отделениях новорожденных и детских коллективах, а также в стационарах среди взрослых людей и в домах престарелых, указала Намазова-Баранова.

«Традиционно вспышки РСВ-инфекции носили сезонный характер, до недавнего времени их чаще регистрировали с ноября по март, пик заболеваемости приходился на зимние месяцы и нередко совпадал с эпидемией гриппа (а в последние годы — и с пандемией новой коронавирусной инфекции), но единичные случаи всегда встречались на протяжении всего года. В период пандемии и после выхода из нее сложилась ситуация значительного подъема заболеваемости РСВ-инфекцией одновременно с высокой заболеваемостью гриппом и COVID-19, причем болеют не только самые маленькие, но и дети более старших возрастов», — сообщила профессор.

Как рассказала специалист, большинство детей впервые переносят РСВ-инфекцию до двухлетнего возраста, впоследствии возможно и повторное заражение на протяжении всей жизни, поскольку РСВ после перенесенной инфекции не вызывает развития устойчивого защитного иммунного ответа в организме. Однако особую опасность вирус представляет для недоношенного малыша, подчеркнула собеседница «Известий».

«Иммунная система недоношенного ребенка характеризуется незрелостью и слабостью естественных защитных барьеров кожи слизистых, что делает младенца крайне уязвимым к большинству инфекций, в том числе к РСВ. Необходимо учесть также, что большинство защитных антител к возбудителям передается от матери ребенка в последние месяцы беременности, а если младенец родился раньше срока, то он практически лишен и этой иммунной материнской защиты», — объяснила она.

Кроме того, РСВ-инфекция приобретает наиболее тяжелое течение у детей раннего возраста, особенно младенцев первых шести месяцев жизни, а также у детей первых лет жизни, имеющих отягощенное состояние здоровья как результат недоношенности, врожденного порока сердца, патологии бронхолегочной системы. Также в группе риска осложненного течения РСВ-инфекции находятся дети с синдромом Дауна, пациенты с нервно-мышечными заболеваниями, с ослабленной иммунной системой, младенцы, подвергающиеся действию пассивного курения, добавила Намазова-Баранова.

«Известно, что риск госпитализации по поводу тяжелого течения РСВ-инфекции в первые шесть месяцев жизни у детей с бронхолегочной дисплазией (БЛД) возрастает в 13 раз по сравнению с доношенными детьми, не имеющими БЛД. Кроме того, госпитализация у этих детей зачастую сочетается с необходимостью реанимационных мероприятий. Особое внимание уделяется детям из группы риска, поскольку им зачастую требуется госпитализация в связи с тяжелым течением РСВ-инфекции вплоть до летального исхода. Так, например, летальность недоношенных детей, госпитализированных по поводу РСВ-инфекции, по данным некоторых исследователей, составляет около 5%», — сообщила врач.

Для того, чтобы снизить риск заражения инфекцией профессор рекомендовала: часто и тщательно мыть руки и обучить этому ребенка, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, проводить время на свежем воздухе и избегайть мест скопления людей, проветриват помещение и поддерживать в нем влажность на уровне 40–60%, а температуру дома — не более +18... +22 градусов, ограничить ребенка от пассивного курения, убедиться, что ребенок получил все рекомендуемые вакцины, в том числе от гриппа (разрешена с шести месяцев).

«Для детей из групп риска по тяжелому течению РСВ-инфекции разработана и используется более 15 лет во всем мире и у нас в стране пассивная иммунизация. Пассивная иммунизация проводится путем введения младенцу готовых моноклональных антител, которые обеспечивают быструю компенсацию иммунологической незащищенности организма. Иммунизация выполняется раз в месяц на протяжении пяти месяцев как можно в более ранние сроки после рождения ребенка в первые полтора–два года жизни. В России такая иммунная защита проводится детям с высоким риском тяжелых форм и осложнений РСВ-инфекций: недоношенным, рожденным на сроке 35 недель и ранее; младенцам с врожденным пороком сердца и бронхолегочной дисплазией. Иммунопрофилактика РСВ-инфекции может проводиться на этапах выхаживания еще до выписки младенца и продолжается в перинатальных центрах по месту наблюдения таких маленьких пациентов», — заключила врач.

В начале ноября главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов рассказал «Известиям», что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, к которым относится и грипп. По словам эксперта, число случаев заболевания закономерно растет с наступлением осени за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекции, формирования организованных коллективов.