В Минздраве сообщили о росте заболеваемости ОРВИ в России

В настоящее время в России наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), к которым относится и грипп. Об этом 1 ноября «Известиям» сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

По словам эксперта, число случаев заболевания закономерно растет с наступлением осени за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекции, формирования организованных коллективов.

«К группе риска тяжелого течения также относятся взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, беременные женщины. В группе высокого риска заражения инфекцией находятся медицинские работники, работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Для лиц из групп риска очень важна вакцинация против гриппа, так как она позволяет предотвратить развитие тяжелого течения и осложнений заболевания, включая летальный исход», — сказал он.

Учитывая, что большинство детей много времени проводят в организованных коллективах (детские сады и школы), где респираторные инфекции распространяются очень быстро, важно проводить вакцинацию против гриппа в группах детей согласно национальному календарю профилактических прививок, подчеркнул Чуланов. Кроме того, у детей в возрасте до пяти лет грипп представляет опасность в связи с особенностями иммунной системы и высокой вероятностью развития осложнений, добавил он.

«Осложнения гриппа могут возникнуть в первые дни после начала заболевания или в более поздний период — через один или даже два месяца после выздоровления. Ранними осложнениям гриппа чаще всего являются бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей (отит, синусит, тонзиллит, пневмония). Могут возникнуть тяжелые повреждения центральной нервной системы, почек и других жизненно важных органов. Поздние осложнения гриппа наблюдаются, как правило, у людей старших возрастных групп или людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проявляются в виде острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт)», — сказал эксперт.

Чуланов предупредил, что ранние осложнения гриппа могут возникнуть не только у людей из групп риска, но и у молодых здоровых организмов. Нередко осложнения возникают вследствие перенесенной на ногах инфекции. Кроме того, переносимый на ногах грипп представляет опасность не только для самого заболевшего, но и для окружающих. При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям, заключил специалист Минздрава.

26 ноября врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что болеть ОРВИ до шести раз в год считается нормой. Если же человек болеет первичными респираторными инфекциями значительно чаще — например, 10 раз в год и больше, то это повод обратиться к врачу, поскольку это может свидетельствовать о проблемах с иммунной системой.