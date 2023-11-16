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Военный политолог объяснил слова Зеленского о прекращении конфликта

Перенджиев: слова Зеленского о завершении конфликта — зондирование мнения Запада
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении конфликта с РФ является своего рода зондированием позиции Запада. Об этом в разговоре с «Известиями» 16 ноября заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог, полковник Александр Перенджиев.

Накануне Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ заявил о необходимости завершения украинского конфликта, а не его заморозки, так как в этом случае страна понесет серьезные потери.

«Это в определенном смысле некое зондирование мнения как на Западе, так и в России, то есть то, что Зеленский сказал больше не про урегулирование конфликта, а больше про продолжение конфликта, и он хочет понять, готов ли Запад дальше его поддерживать, помогать или ему всё-таки придется согласиться на то, чтобы заключить мир с Россией», — считает Перенджиев.

По мнению военного эксперта, таким образом украинский президент между строк задает вопрос странам Запада о дальнейших действиях в ведении конфликта.

«Зеленский тонко намекает, что если Запад не вступится напрямую за киевский режим, то тогда, и действительно у него есть этому понимание, придется просто-напросто капитулировать», — отметил Перенджиев.

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Ранее, 4 ноября, телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По информации телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. Наряду с этим профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Le Figaro отметил, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского, добавив, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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