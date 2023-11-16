Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал рейды Израиля на Западный берег Иордана препятствием миру
Мир
Правительство Финляндии обсудит вопрос закрытия погранпунктов на границе с РФ
Мир
Армия Израиля заявила о взятии под оперативный контроль порта в Газе
Мир
В Турции призвали парламент обсудить выход страны из НАТО
Экономика
Набиуллина сообщила о росте цен на новостройки на 90% за три года
Мир
Bloomberg сообщило об адаптации российской экономики к санкциям
Политика
Песков назвал противозаконным решение Чехии заморозить собственность РФ
Мир
В Кремле подтвердили информацию о визите Рахмона в Москву
Мир
Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе
Экономика
Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн
Политика
В МГУ назвали краткосрочным эффект от резолюции Мальты по ситуации в Газе
Пресс-релизы
В зале «Зарядье» завершится XXIII Международный музыкальный фестиваля ArsLonga
Культура
Изданную в 1570 году книгу нашли в Сибири

Актер Бикович рассказал об опасности искусственного интеллекта в творчестве

0
Фото: ТАСС/Виктория Виатрис
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Искусственный интеллект (ИИ) ускоряет некоторые процессы в творчестве, но при этом способен негативно повлиять на него в целом. Об этом 16 ноября рассказал актер Милош Бикович.

«Я считаю, что искусственный интеллект в творчестве — это опасность, с одной стороны. С другой — это благо. Мы используем его на постпродакшне, но через пять лет результаты будут совсем другими», — сказал он на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Бикович рассказал, что с помощью ChatGPT можно создать бота, который станет лучшим сценаристом после того, как в него зальют все книги про сценарии.

«У него не будет души. Это как лифт, в который не все мы влезем. Придется искать что-то новое. Большой вопрос будет к актерам, сделали ли они когда-то что-то гениальное и неповторимое?» — добавил актер.

Машинный почерк: как мошенники используют ИИ для составления фишинговых писем
Нейросеть смогла составить такое послание всего за пять минут

До этого, 1 ноября, американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект — одна из «самых больших угроз» человечеству. Он представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

В тот же день в Великобритании была принята международная декларация о безопасном использовании ИИ. Декларацию приняли 28 стран. Документ называется «Декларация Блетчли». Он получил название от места проведения Саммита по безопасному использованию ИИ (AI Safety Summit), который проходит в эти дни в парке Блетчли в Центральной Англии.

1 ноября словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023