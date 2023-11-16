Актер Бикович рассказал об опасности искусственного интеллекта в творчестве

Искусственный интеллект (ИИ) ускоряет некоторые процессы в творчестве, но при этом способен негативно повлиять на него в целом. Об этом 16 ноября рассказал актер Милош Бикович.

«Я считаю, что искусственный интеллект в творчестве — это опасность, с одной стороны. С другой — это благо. Мы используем его на постпродакшне, но через пять лет результаты будут совсем другими», — сказал он на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Бикович рассказал, что с помощью ChatGPT можно создать бота, который станет лучшим сценаристом после того, как в него зальют все книги про сценарии.

«У него не будет души. Это как лифт, в который не все мы влезем. Придется искать что-то новое. Большой вопрос будет к актерам, сделали ли они когда-то что-то гениальное и неповторимое?» — добавил актер.

До этого, 1 ноября, американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект — одна из «самых больших угроз» человечеству. Он представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

В тот же день в Великобритании была принята международная декларация о безопасном использовании ИИ. Декларацию приняли 28 стран. Документ называется «Декларация Блетчли». Он получил название от места проведения Саммита по безопасному использованию ИИ (AI Safety Summit), который проходит в эти дни в парке Блетчли в Центральной Англии.

1 ноября словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».