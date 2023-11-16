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Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с 85-летием дисциплины

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с его первым официальным празднованием и 85-летием признания дисциплины. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована в четверг, 16 ноября, на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что юбилей самбо — это хороший повод вспомнить выдающихся атлетов, тренеров и всех тех, чьим трудом развивалась уникальная дисциплина.

«Благодаря заложенным ими замечательным традициям мы реализуем масштабные, востребованные проекты, нацеленные на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни», — отметил президент России.

Одним из таких проектов стал День самбо, который ранее проводился по инициативе самих спортсменов и энтузиастов. Однако широкое празднование этого события будет способствовать популяризации самбо и гармоничному воспитанию подрастающего поколения, выразил уверенность российский лидер.

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Ранее, 4 июня, Путин в приветствии гостям и участникам Кубка президента Российской Федерации по самбо указал, что данная дисциплина воспитывает в человеке высокие морально-волевые и нравственные качества, стойкость и самодисциплину.

16 ноября был установлен Днем самбо в России указом главы государства в декабре прошлого года. Целями учреждения праздника в документе указаны популяризация и развитие дисциплины.

16 ноября корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал об истории становления Самбо, а также о выдающихся атлетах. Так, например, самбист Артем Осипенко на чемпионате в Ереване стал 10-кратным чемпионом мира.

5 сентября в Москве прошла презентация книги «Команда самбо» к 85-летию отечественного вида спорта. Отмечается, что для создания книги понадобилось множество часов интервью с ее героями, которые занимались самбо и добились успеха.

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