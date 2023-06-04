Путин указал на способность самбо воспитать стойкость и самодисциплину человека

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам Кубка президента Российской Федерации по самбо, указав, что этот вид спорта воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества. Телеграмма главы государства опубликована 4 июня на сайте Кремля.

«Родившийся в нашей стране 85 лет назад, этот уникальный вид единоборств сочетает в себе лучшие практики национальных боевых искусств, воспитывает в человеке высокие морально-волевые, нравственные качества, стойкость и самодисциплину», — отметил Путин.

Он также пожелал участникам состязаний удачи.

Турнир объединил 10 команд. В нем приняли участие спортсмены из силовых ведомств и вооруженных сил России, Армении, Белоруссии. В каждой команде — семь участников по числу весовых категорий.

Главный приз и чемпионский титул — один на всю команду. В этот раз победителями стали спортсмены, служащие во ФСИН. Представитель команды Алексей Мерзликин подчеркнул, что их борцы уже не в первый раз выходили в финал, но сегодня впервые они стали обладателями Кубка.

«Мы изучали каждую команду, подготавливались. Когда выходили на ковер, уже знали, что соперники будут делать, как они сражаются. Определенная стратегия была выстроена», — подытожил Мерзликин.

В декабре 2022 года Путин установил 16 ноября в России Днем самбо.