Спортивной дисциплине самбо исполнилось 85 лет

Самбо — это не только искусство самозащиты, но и развитие лидерства и силы воли. В этом году спортивная дисциплина, зародившаяся в СССР, отмечает свой юбилей — 85 лет. Об истории единоборства в четверг, 16 ноября, рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

На чемпионат мира приехали спортсмены из 65 стран, однако наши самбисты чаще остальных поднимались на пьедестал. В Москве сборную страны встретили как героев.

«Спасибо! Мы рады, что вы нас встречаете. Ребята и девчата отлично отработали. Завоевали 13 золотых медалей из 21», — отметил главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин.

Самбисты бьют как командные, так и личные рекорды. Так, Артем Осипенко в Ереване стал 10-кратным чемпионом мира.

«Из Японии очень талантливые ребята, из Камеруна, из Америки были. Все выходят побеждать, но побеждает сильнейший. Слава Богу, мы марку держим», — отметил Осипенко.

Воспитанники школы «Самбо-70» встречают с медалью своего тренера.

«[Самбо вырабатывает характер] морально и физически, то есть если на тебя нападут, ты возьмешь и изобьешь ему лицо, и всё», — поделилась Софья Емельянова.

Такая популярность спорта объясняется во многом благодаря проекту «Самбо в школах», который охватил более 2,7 тыс. образовательных учреждений страны, а уроки самбо посетили больше 4,5 тыс. детей из разных уголков России.

«А если ребенку понравилось, то он может остаться в этой школе и после уроков заниматься уже профессионально в секции самбо. Но не с учителем физкультуры, а с тренером, который придет из спортивной детско-юношеской школы», — сообщил президент Федерации самбо в России Владимир Елисеев.

За 85 лет существования самбо стало популярным более чем в 100 странах мира.

«У нас порядка 3 тыс. профессиональных самбистов во Франции. Я практиковала дзюдо, потом перешла в самбо, потому как это более интересное единоборство», — отметила борец Лаура Фурньер.

На Западе самбо признали не сразу. В 1990-е годы королем единоборств считалось бразильское джиу-джитсу, но первый российский чемпион UFS Олег Тактаров сделал броски и захваты из самбо настолько популярными, что даже южноамериканцы позже перенимали эту технику.

«Это был знак тогда всему бразильскому сообществу и американским любителям джиу-джитсу, что теперь это «не западло» изучать самбо, по крайней мере болевые на ноги», — сообщил Тактаров.

Разработанные основоположниками этого вида спорта Виктором Спиридоновым, Анатолием Харлампиевым и Василием Ощепковым приемы подарили миру множество легендарных бойцов, вошедших в историю спорта, добавил корреспондент.

«Это, конечно, и Хабиб Нурмагомедов, это, конечно же, и Федор Емельяненко, который прославил нашу страну широко. И очень многие западные страны стали заниматься через них самбо», — дополнил вице-президент Федерации самбо России, президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев.

А вот на вопрос, кто для вас главная легенда самбо, многие иностранные борцы как один отвечают: Игорь Куренной.

«Это очень легкий вопрос для меня. И его имя — Игорь Куренной. Игорь трехкратный чемпион мира по самбо, пятикратный обладатель мирового кубка по самбо, неоднократный чемпион Европы», — сообщил американский боец Грэг Хамфрис.

Все свои медали с чемпионатов мира и Европы Куренной скромно хранит в картонных коробках. Легенда вспоминает, что в самбо его, как ни странно, привел кинематограф, а точнее фильм «Непобедимый», вышедший в 1983 году.

«Это сейчас никого не удивишь, боевики и так далее. А тогда такие фильмы, как «Пираты XX века» и «Непобедимый», — это было событие. В город привезли фильм, и вот пока показывался, я ходил во все кинотеатры. Я посмотрел его на круг, наверное, раз 30», — поделился он.

Спустя десятилетия кино об этом виде спорта снова появится на киноэкранах. Юбилей станет поводом для старта проката картины режиссера Андрея Богатырева «Легенда о самбо», его покажут более чем в ста кинотеатрах по всей стране.

В конце августа первый турнир по самбо среди сельской молодежи Орловской области прошел с участием юных спортсменов из 16 регионов со всей страны, в том числе из республик Донбасса. В соревновании участвовали спортсмены 12–14 лет.