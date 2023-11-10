Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» — «Краснодар»

Главный матч первого круга нынешнего розыгрыша РПЛ пройдёт в ближайшие выходные в рамках 14-го тура. Встретятся два лидера чемпионата: победитель пяти предыдущих розыгрышей петербургский «Зенит» примет на своём поле команду, которая пытается сбросить его с трона, — идущий сейчас первым «Краснодар». Расстояние между ними всего два очка, а от остальных клубов они уже значительно оторвались. Поэтому, возможно, победитель этой встречи сделает серьёзную заявку на завоевание золотых медалей РПЛ.

11 ноября, 19:30, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-При России. Четвёртый этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На этой неделе в Лозанне Спортивный арбитражный суд (CAS) возобновил слушания по делу о допинговом скандале вокруг звёздной российской фигуристки Камилы Валиевой, от результата которого зависит судьба золотых медалей Олимпиады-2022 в Пекине в командном первенстве. А уже в выходные сама Валиева примет участие в первых для себя официальных соревнованиях нынешнего сезона — четвёртом этапе Гран-При России, который пройдёт в Казани. Помимо неё стоит также отметить выход на лёд среди женщин юной Алины Горбачёвой, в конце лета угодившей в скандал со своим исчезновением.

У мужчин фаворитами будут действующий чемпион России Евгений Семененко и вице-чемпион страны 2021 года Макар Игнатов. А в парном катании выступят бронзовые призёры Олимпиады в Пекине в личном первенстве и партнёры Валиевой по золотому команднику Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

11 ноября, короткие программы: 13:30, мужчины; 15:15, женщины; 17:45, пары. 12 ноября, произвольные программы: 13:00, мужчины; 15:00, женщины; 17:00, пары. «Дворец спорта» (Казань). Прямые трансляции на «Первом канале» и Okko

Теннис

Мужчины. Итоговый турнир ATP и турнир ATP-250

Фото: TASS/Peter Foley

До конца теннисного сезона-2023 осталось меньше двух недель. Уже ушли в отпуск женщины. У мужчин восьмёрка лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проведёт Итоговый турнир, в котором среди прочих участие примут россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Он стартует в конце нынешней и пройдёт в течение всей следующей недели. Уже в первый день турнира 12 ноября Медведев и Рублёв, попавшие в одну группу, сыграют друг против друга. Тогда же пройдёт встреча и их соперников по группе — испанца Карлоса Алькараса и Александра Зверева из Германии.

А остальные теннисисты, не из топ-8, завершат сезон в ближайшие выходные турнирами ATP-250. В одном из них, проходящем во французском Метце, россиянин Алекандр Шевченко дошел до полуфинала, где встретится с французом Пьером-Юг Эрбером.

10 ноября, полуфиналы: 17:30, Шевченко — Эрбер; 17:00, второй полуфинал. 11 ноября, 16:30, финалы. Стадион «Ле Аренес» (Метц, Франция). 12 ноября, первый тур группового этапа Итогового турнира: 16:00, Алькарас — Зверев; 23:00, Медведев — Рублёв. Стадион «Пала Альпитур» (Турин, Италия). Прямые трансляции на сайте ATP

Смешанные единоборства

Турнир UFC 295. Сергей Павлович — Том Аспинэлл

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Очередной крупный турнир по смешанным единоборствам состоится в Нью-Йорке в ночь на 12 ноября по московскому времени. Ориентировочно в 08:00 начнётся главное противостояние этого бойцовского вечера — в полутяжёлом весе за вакантный титул поборются чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Но нашим зрителям наиболее интересен второй по значимости поединок основного карда с участием россиянина Сергея Павловича, который постарается завоевать временный титул чемпиона в тяжёлом весе по итогам боя с англичанином Томом Аспинэллом. Он начнётся примерно за полчаса до встречи Прохазки и Перейры. Кроме того, около 04:30 в предварительном карде другой наш соотечественник Вячеслав Борщёв в лёгком весе выйдет в октагон против азербайджанца Назима Садыхова.

12 ноября, 02:00 – 08:00, Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Лада» — «Спартак», «Металлург» — «Ак Барс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В очередной раз хоккейные зрители могут увидеть топ-схватки команд из лидирующей группы регулярного чемпионата. Вернувшаяся в КХЛ после пятилетнего перерыва тольяттинская «Лада» неожиданно для всех оказалась вверху таблицы Восточной конференции. И теперь подопечные Олега Браташа примут дома идущий вторым на Западе и во всей регулярке московский «Спартак». А другие два лидера Востока — магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс» — встретятся друг с другом.

11 ноября: 14:30, «Лада Арена»; 15:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Самбо

Чемпионат мира

Фото: sambo.ru

Намеченное на ближайшие выходные 48-е первенство планеты по самбо станет одним из немногих соревнований за последние полтора года, где, пусть и в нейтральном статусе, выступают российские и белорусские спортсмены. На чемпионате мира в Ереване примут участие самбисты из 70 стран, которые поборются за 21 комплект медалей — по семь в мужском, женском и боевом самбо. Одним из главных событий станет возвращение на этот турнир тяжеловеса Артёма Осипенко, не выступавшего на ЧМ год назад. Теперь девятикратный чемпион мира поборется в категории свыше 98 кг. И в случае завоевания десятого золота в карьере 35-летний россиянин станет рекордсменом по числу побед на этом соревновании.

10-12 ноября: 09:00, предварительные схватки; 17:00, финалы. «Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна» (Ереван, Армения). Прямые трансляции на сайте Международной федерации самбо