Россиянка победила украинку и взяла бронзу чемпионата мира по самбо
Российская спортсменка, самбистка Светлана Уварова взяла бронзу, завоевав тем самым первую для страны медаль чемпионата мира, который проходит в Ереване. Она одолела Софию Бординских, представляющую Украину.
Уварова победила соперницу в схватке за третье место в весовой категории до 59 кг. Еще одну бронзовую награду завоевала белорусская самбистка Татьяна Мацко.
ЧМ в столице Армении проходит с 10 по 12 ноября. На турнире будут разыграны комплекты медалей в 21-й весовой категории. Российские и белорусские самбисты выступают в нейтральном статусе.
В конце августа первый турнир по самбо среди сельской молодежи Орловской области прошел с участием юных спортсменов из 16 регионов со всей страны, в том числе из республик Донбасса. В соревновании участвовали спортсмены 12–14 лет.