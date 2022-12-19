Путин установил 16 ноября в РФ Днем самбо

Президент России Владимир Путин установил 16 ноября в России Днем самбо. Это следует из указа главы государства, опубликованного 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что День самбо установлен в целях популяризации и развития данного вида спорта.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 19 декабря.

В сентябре Путин посетил новый спортивный комплекс в «Лужниках», где заработали международные центры самбо и бокса. Также он присутствовал на финальной схватке турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо».

Международный центр самбо и бокса в «Лужниках» — это семиэтажный комплекс площадью более 45,6 тыс. кв. м. Его строительство завершилось в текущем году.

Осенью 2020 года в ежегодный чемпионат по самбо на Кубок Путина впервые включили боевое самбо. По словам председателя оргкомитета чемпионата Нобуюки Асаи, организация турнира по боевому самбо, как и самбо для слабовидящих, была необходима для доказательства распространения дисциплины в мире.

В феврале того же года Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи.