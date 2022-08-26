Кровь на песок: сборная России примет участие в ЧМ по пляжному самбо

Под занавес лета, с 27 по 28 августа, в израильском городе Бат-Ям пройдет уникальное мероприятие — чемпионат мира по пляжному самбо. В соревнованиях примут участие спортсмены из 20 стран с четырех континентов — Европы, Азии, Африки и Панамерики. Поборются за медали первенства и самбисты из России: они выступят на турнире под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).

Защита титула

Российские спортсмены традиционно считаются одними из главных фаворитов любых турниров по дисциплинам соревновательного самбо, и пляжный вид — не исключение. Он появился только в 2014-м, а в прошлом году был проведен первый в истории чемпионат мира по пляжному самбо, который принимала кипрская Ларнака. Россияне тогда завоевали две бронзовые и шесть золотых медалей из восьми возможных в индивидуальных соревнованиях, да еще и выиграли командный турнир, не проиграв по ходу него ни одной схватки соперникам из Румынии и Украины.

— Безусловно, самбисты из России — одни из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира по пляжному самбо, — поделился мнением с «Известиями» президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев. — Они здорово проявили себя на прошлогоднем мировом первенстве, завоевав большое количество золотых медалей и победив в командном турнире. Однако уровень различных дисциплин соревновательного самбо, в том числе и пляжного, стремительно растет во всем мире. Сегодня появляется всё больше спортсменов из разных стран, способных навязать серьезную борьбу фаворитам. Конкуренция растет с каждым годом. Пляжное самбо — довольно непредсказуемый вид спорта, и я думаю, что соревнования в Бат-Яме могут преподнести определенные сюрпризы.

В Израиль наши самбисты едут в ранге действующих победителей мирового первенства, но выступать на турнире будут в нейтральном статусе. С 28 февраля МОК рекомендует всем международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Однако самбо, несмотря на давление, по сей день остается одним из немногих видов, в котором сохраняется принцип «спорт вне политики».

— Да, на нас было определенное давление. Были рекомендации МОКа кого-то допускать до стартов, а кого-то нет. Но все наши федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой, — рассказывал в интервью ТАСС Сергей Елисеев.

До первого броска

В соответствии с решением исполкома Международной федерации самбо, спортсмены из России выступят на турнире в Бат-Яме под флагом организации. Генеральным партнером чемпионата мира выступает компания «Роснефть». Всего будут разыграны девять комплектов медалей: четыре — у мужчин (58 кг, 71 кг, 88 кг и свыше 88 кг), четыре — у женщин (50 кг, 59 кг, 72 кг и свыше 72 кг) и один — в командном зачете (среди смешанных команд).

Пляжное самбо — молодой вид спорта, который довольно быстро привлек внушительную аудиторию поклонников единоборств. Борцовский ковер заменяет песок, что снижает травмоопасность, однако он не только смягчает удары при падении, но и создает дополнительную нагрузку на ноги. Правила немного отличаются от тех, что существуют в классическом виде борьбы. Схватка длится три минуты и проходит в положении стоя, а победа присуждается после броска, когда противник в результате технических действий падает на любую часть туловища.

— Соревнования по пляжному самбо становятся всё более востребованными у зрителей, — рассказал «Известиям» президент ФИАС Василий Шестаков. — Они привлекают внимание своей зрелищностью и непредсказуемостью, ведь поединок продолжается до первого результативного броска. Преимущество пляжного самбо в его демократичности и доступности — для занятий требуются только базовые навыки борьбы, форма, песок и хорошая погода. Популярность самбо продолжает расти в мире, и если раньше соревнования проводились только по спортивной и боевой дисциплинам, то в последние годы международные турниры и континентальные чемпионаты по пляжному самбо стали важной частью спортивного календаря ФИАС. Уверен, чемпионат мира в Израиле пройдет на высоком организационном уровне и в дружеской атмосфере, ведь самбистское сообщество — это одна большая семья.

Напомним, в июле 2021 года МОК впервые официально признал самбо олимпийским видом спорта. Уже в 2028 году самбо может попасть в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.