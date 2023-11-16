Ферстаппен назвал открытие Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе похожим на клоунаду

Пилот Red Bull, действующий трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен 15 ноября раскритиковал церемонию открытия Гран-при в Лас-Вегасе, заявив, что пилоты на ней выглядели как клоуны.

Речь идет о первом в истории гонок 30-минутном шоу, на котором он с другими 19 спортсменами поочередно предстали перед зрителями на старте-финише, поднявшись на лифтах с платформ.

«Мне не нравится то, что происходит вокруг этой гонки. С удовольствием пропустил бы подобные шоу. Гонщики там выглядят как клоуны. Это 99% шоу и всего 1% спорта», — приводит его слова The Race.

Кроме того, голландский гонщик остался недоволен трассой.

«Для меня уличная трасса уже не очень интересна, особенно с этими новыми, слишком тяжелыми машинами», — добавил он.

Гонка нового этапа чемпионата в Лас-Вегасе пройдет 18 ноября.

В конце октября Ферстаппен одержал победу в Гран-при Мексики — 20-го этапа чемпионата «Формулы-1». Второе место занял британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер.

До этого, 22 октября, Ферстаппен одержал победу в Гран-при США «Формулы-1». Этап в Техасе стал пятым в сезоне. А 7 октября он в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки Гран-при Катара.