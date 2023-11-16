В Госдуме заявили о нахождении отношений России и США в низшей точке

Сегодня российско-американские отношения находятся на самой низкой точке за всю историю, заявил 16 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в четверг в МИД РФ заявили, что отношения между Москвой и Вашингтоном по вине США рискуют быть разорванными в любой момент, так как Вашингтон демонстрирует бесперспективную и абсурдную нацеленность на «смену режима» и организацию внутрироссийской смуты.

«МИД абсолютно правильные вещи говорит, которые всем известны. Собственно говоря, американцы особо этого и не скрывают, в том числе, помогая киевскому режиму на полях специальной военной операции, пытаясь вокруг России устроить максимум очагов напряжения <...>. И, безусловно, наши попытки указать американцам на то, что мы имеем право на обеспечение своей безопасности, мы категорически против того, чтобы какие-либо вооружения, в том числе ядерные, находились рядом с нашими границами, были проигнорированы, поэтому сегодня отношения находятся на самой низкой точке, наверное, за всю историю российско-американских отношений», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Белик обратил внимание, что Москва не раз выражала готовность в сотрудничестве с учетом обоюдных интересов, при этом со стороны Вашингтона по сей день идет попытка диктовать условия в одностороннем порядке.

«Отношения на международном уровне — это всегда дорога с двухсторонним движением и по другому с Россией не получится», — подчеркнул депутат.

Ранее, 23 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с американским лидером Джо Байденом в теме необходимости нового миропорядка, который должен быть свободным от попыток навязывать другим странам свою волю. Тогда представитель Кремля отметил, что новый миропорядок должен быть основан «на одном праве, взаимном уважении, взаимной выгоде и невмешательстве во внутренние дела друг друга».

До этого, 17 октября, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: РФ никуда не денется с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе.