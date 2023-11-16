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В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российско-американские отношения по вине США рискуют быть разорванными в любой момент, заявили 16 ноября в МИД РФ.

«США демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на «смену режима» и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства», — сказано в сообщении дипведомства по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.

Как отмечается, ухудшение отношений не является выбором России, однако шаги США, ведущие к эскалации, могут привести к катастрофическим последствиям.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 ноября заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. По его словам, сворачивание отношений США и России произошло по инициативе американской стороны.

До этого, 17 октября, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: РФ никуда не денется с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе. Он призвал весь пыл эмоций сосредоточить на главных проблемах, среди которых поддержание глобальной стратстабильности.

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