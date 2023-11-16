В Кремле подтвердили информацию о визите Рахмона в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе посетит Россию с официальным визитом, сообщил журналистам в четверг, 16 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву», — прокомментировал Песков появившуюся ранее в этот день информацию о планах таджикского лидера.

В частности, 16 ноября в пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21–22 ноября. Ожидается, что в ходе поездки состоится встреча таджикского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 13 октября, лидеры РФ и Таджикистана провели встречу в Бишкеке. В ходе беседы президент России отметил работу правительств, а также подчеркнул, что вопросы по линии безопасности продолжают решаться. Рахмон, в свою очередь, указал на то, что Россия является важным стратегическим союзником и ведущим торговым партнером Таджикистана.