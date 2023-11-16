Пассажир самолета в США попытался вломиться в кабину пилотов

В США пассажир самолета попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом 14 ноября сообщил телеканал ABC7 NY.

Инцидент произошел во время рейса компании Republic Airways, который направлялся из Омахи в Нью-Йорк.

В момент, когда самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу, один из пассажиров стал кричать на религиозную тему, вскочил с места и побежал к кабине пилотов, попытавшись ее открыть.

Мужчину задержали другие пассажиры рейса. Его вывели из самолета и передали полиции. Дебоширу предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность членов экипажа.

Ранее, 2 ноября, пассажир рейса из китайского Гуанчжоу в Москву заявил, что у него есть взрывное устройство, и попытался открыть дверь самолета. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре его личных вещей подозрительных предметов не нашлось. Когда самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, сотрудники МВД также провели досмотр и не обнаружили опасных предметов.