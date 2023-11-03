Пассажир рейса Гуанчжоу – Москва заявил о взрывном устройстве на борту

Пассажир рейса из китайского Гуанчжоу в Москву заявил, что у него есть взрывное устройство, и пытался открыть дверь самолета. Об этом 3 ноября сообщил «Известиям» источник.

Инцидент произошел накануне. В состоянии алкогольного опьянения мужчина 1984 года рождения угрожал персоналу авиакомпании и не выполнял распоряжения бортпроводников, громко разговаривал, беспокоил других.

Когда мужчина потребовал алкоголь из мини-бара и получил отказ, то заявил, что у него есть взрывное устройство, и попытался открыть дверь лайнера.

При осмотре его личных вещей подозрительных предметов не нашлось. Когда самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, сотрудники МВД также провели досмотр и не обнаружили опасных предметов.

Пассажир должен был в Москве совершить пересадку и отправиться в Екатеринбург. В итоге ему отказали в дальнейшем перелете.

Ранее, 30 октября, самолет, следовавший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки двух мужчин на борту. Предположительно, один из участников потасовки получил телесные повреждения, так как командир судна запросил ко времени прибытия в аэропорт скорую помощь. Пассажиров, оказавшихся по вине дебоширов в Сыктывкаре, накормили и ближайшим рейсом отправили к месту назначения.