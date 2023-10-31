Самолет Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту

Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки двух мужчин на борту. Об этом во вторник, 31 октября, «Известиям» рассказал один из пассажиров данного рейса и поделился кадрами инцидента.

Конфликт произошел накануне, 30 октября, на рейсе «Аэрофлота» AFL1445. Пассажиры пытались успокоить подравшихся мужчин, однако это не принесло каких-либо результатов. После этого командир воздушного судна предупредил конфликтующих, что борту придется совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, если они не прекратят драку.

«Потом экипаж принял решение всё-таки уйти на незапланированную посадку на запасной аэродром в Сыктывкаре», — добавил собеседник.

Предположительно, один из участников драки получил телесные повреждения, так как командир судна запросил ко времени прибытия в аэропорт скорую помощь.

Пассажиров, оказавшихся по вине дебоширов в аэропорту Сыктывкара, накормили и ближайшим рейсом отправили к месту назначения.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что в Бразилии на борту самолета местного лоукостера произошла массовая драка с участием 15 пассажирок. Уточнялось, что женщина попросила одну из пассажирок поменяться с ней местами, чтобы сесть рядом со своим ребенком с особыми потребностями, однако, получив отказ, она напала на свою собеседницу.