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Самолет Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту
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Самолет Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки двух мужчин на борту. Об этом во вторник, 31 октября, «Известиям» рассказал один из пассажиров данного рейса и поделился кадрами инцидента.

Конфликт произошел накануне, 30 октября, на рейсе «Аэрофлота» AFL1445. Пассажиры пытались успокоить подравшихся мужчин, однако это не принесло каких-либо результатов. После этого командир воздушного судна предупредил конфликтующих, что борту придется совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, если они не прекратят драку.

«Потом экипаж принял решение всё-таки уйти на незапланированную посадку на запасной аэродром в Сыктывкаре», — добавил собеседник.

Предположительно, один из участников драки получил телесные повреждения, так как командир судна запросил ко времени прибытия в аэропорт скорую помощь.

Пассажиров, оказавшихся по вине дебоширов в аэропорту Сыктывкара, накормили и ближайшим рейсом отправили к месту назначения.

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