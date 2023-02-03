На борту самолета в Бразилии подрались 15 пассажирок

В Бразилии на борту самолета местного лоукостера произошла массовая драка с участием 15 пассажирок. Об этом 3 февраля сообщил портал Mail Online.

Потасовка началась на борту самолета авиакомпании Gol Airlines, летевшего из бразильского города Сальвадор в Сан-Паулу. Женщина попросила одну из пассажирок поменяться с ней местами, чтобы сесть рядом со своим ребенком с особыми потребностями. Получив отказ, она напала на свою собеседницу.

В результате вспыхнула драка, в которой приняли участие 15 пассажирок. Видео произошедшего попало в интернет. На нем женщины хватают друг друга за волосы, толкаются и кричат, тогда как бортпроводники пытаются остановить конфликт.

Из-за случившегося вылет был задержан на два часа, а все участницы были выведены из самолета.

12 января самолет рейса Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки и драки на борту. Дебоширов забрала полиция, а женщине оказали медицинскую помощь. По словам источника, после приземления у самолета также была обнаружена техническая неисправность.