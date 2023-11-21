Билет в будущее: суть профориентации «Россия — мои горизонты»

С сентября 2023 года во всех школах России началось внедрение единой модели профориентации «Россия — мои горизонты», или «Билет в будущее». В рамках программы каждый четверг ученикам 6–11-х классов рассказывают о востребованных профессиях на рынке труда и предлагают примерить на себя ту или иную работу. В четверг, 23 ноября, урок будет посвящен достижениям страны в области инженерного дела. Дети познакомятся с основами строительного дела и машиностроения, а также узнают, как создают современные вертолеты и другой транспорт. На каком этапе находится инженерия в России и каковы сложности профессии — в материале «Известий».

Билет в будущее 23 ноября: тема, суть урока

Выбор профессии и образовательного учреждения важен для дальнейшей жизни. Однако в возрасте 14–17 лет принять верное решение бывает непросто, поэтому программа «Россия — мои горизонты» поможет школьникам в выборе своего будущего. Урок 23 ноября 2023 года будет посвящен инженерному делу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инженерно-технические профессии востребованы по всему миру, но далеко не в каждой стране есть профильные вузы и педагоги, тем более доступные широкому кругу учеников. В компетентных специалистах нуждаются на всех стадиях производственного цикла в данной области, в добыче ресурсов, строительстве, медицине и IT-сфере. Инженеры принимают участие в самом процессе и руководят отделами.

Профессия имеет большое количество направлений, которые позволяют выбрать область работы, соответствующую личным предпочтениям. Популярными направлениями в инженерной отрасли являются «программирование», «инженер-конструктор», «инженер-технолог», «главный инженер» и «инженер-строитель». Наличие профильного высшего образования и соответствующего опыта позволят найти высокооплачиваемую работу в уважаемой компании.

Россия инженерная — программа урока

Методические рекомендации и видеоматериалы публикуются для каждого класса на официальном сайте «Россия — мои горизонты».

Цели занятия — познакомить школьников с инженерными профессиями, обозначить важность сферы строительства, а также определить основные качества и навыки, которые необходимы для успешной работы. Для младших классов в тематическом видеоролике профессию представит анимационный персонаж. Школьников средних классов познакомят с экспертами в области строительства и архитектуры. Выпускные классы ознакомятся с дополнительными материалами от Института воспитания РАО.

Занятие «Россия — мои горизонты» 23 ноября 2023 года будет состоять из шести основных блоков. Во вводной части педагог разберет общие факты об инженерной специальности, а также обсудит с учащимися, почему для общества важна работа строителя. Далее на уроке обсудят роль строителей в создании удобного и безопасного пространства для жизни. Школьники узнают про разные виды жилых и коммерческих помещений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Второй блок будет посвящен областям профессиональной деятельности. На этом этапе школьники представят небольшие доклады о профессиях, которые есть в каждой из инженерных отраслей. В третьем блоке дети разберут ключевые черты успешного строителя. Следующая часть дискуссии затронет вопрос образования по специальности и последующие возможности развития инженера. Педагог расскажет, как пройти путь от обычного рабочего до специалиста с высокими компетенциями.

Пятый блок предполагает ознакомление с практической частью. Учащиеся поделятся на небольшие группы и построят собственный макет здания. Цель задания — применить полученные знания на практике. Заключительный блок, диалог с экспертом, рассчитан на учеников средних и старших классов. Дети смогут задать приглашенному специалисту все интересующие вопросы.

Какие инженерные специальности сейчас востребованы

Профессия инженера пользуется высоким спросом в России, однако ряд отраслей нуждается в большем количестве специалистов. Наиболее востребованная профессия — это инженер-конструктор . Он отвечает за разработку деталей и различных конструкций, выполняет расчеты и составляет технические условия производства. Для качественной работы ему важны концентрация и хорошая память.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Следующей актуальной профессией является инженер-технолог, который занимается в основном производственным процессом и контролирует нагрузку оборудования. Специалист ответственен за расчет нормативов материальных затрат и экономическую эффективность применяемых стратегий.

Билет в будущее: регистрация для учителей

Для проведения уроков «Россия — мои горизонты» педагог должен зарегистрироваться на официальном сайте и пройти онлайн-курс, который позволит расширить знания о профориентации детей.

Платформа предлагает расписание на неделю, а также методические указания, новости проекта, важные ссылки и видеолекции к урокам. После завершения обучения и прохождения всех этапов откроются файлы для скачивания. Кроме того, на платформе можно создавать собственные уроки в разделе «Конструктор уроков». Данная функция доступна только со стационарного компьютера или ноутбука.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Педагог может самостоятельно организовать вводный урок «Россия — мои горизонты», профориентационный урок для 6 – 11-х классов, визуальную выставку, урок-рефлексию. Далее необходимо выбрать класс и три общеобразовательных предмета, которые будут включены в план занятия. После нажатия кнопки «Сохранить» открывается подробный конспект урока с материалами для скачивания. Все созданные уроки можно посмотреть на первой странице конструктора во вкладке «Мои занятия».

Билет в будущее: регистрация родителя и ребенка

Регистрация на официальной платформе «Россия — мои горизонты» предоставит ребенку полную информацию о той или иной профессии. Чтобы получить доступ к сайту, ученику необходимо указать почту, имя, место жительства и придумать пароль. После верификации профиля ребенок может прислать родителю ссылку-приглашение.

В личном кабинете школьника (ЛК) есть четыре раздела, которые находятся в меню слева. В первом разделе «Главная» фиксируется прогресс ребенка. Сначала школьник должен пройти вводный тест, на основании которого ЛК подбирает интересующие мероприятия. После посещения двух подобных мероприятий следует описать свои впечатления в специальном поле ЛК, чтобы программа предложила дополнительные рекомендации по выбору профессии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В разделе «Тесты» ребенок может пройти любые заинтересовавшие его задания. Прохождение одного испытания занимает до 30 минут. По итогам ребенку высвечивается расшифровка, где указана сфера занятости с наибольшим количеством баллов.

Раздел «Мероприятия» содержит список событий, которые посвящены отдельным профессиям . Для записи на мероприятие необходимо согласие родителя. Подтвердить регистрацию ребенка можно будет через ЛК.