Хочешь приколоть: значки «Движения Первых» появятся до конца года

Общероссийское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» к концу 2023 года создаст значки для школьников, вступивших в ряды организации, выяснили «Известия». В Минпросвещения рекомендуют сделать их частью школьной формы, это следует из ответа ведомства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой (есть в распоряжении «Известий»). В настоящее время уже около 1,4 млн человек зарегистрировались как участники этой структуры.

Знак отличия

Общероссийское движение детей и молодежи до конца 2023 года планирует представить специальные нагрудные значки для участников организации, говорится в официальном ответе «Движения Первых» в адрес Минпросвещения РФ. Письмо есть в распоряжении «Известий».

«В настоящее время «Движением Первых» запущена процедура согласования концепции по созданию специальных нагрудных значков и атрибутов, разрабатываемых для участников совместно с активистами движения. Утвержденные отличительные знаки участников «Движения Первых» будут представлены до конца 2023 года», — сказано в письме за подписью заместителя председателя правления движения по проектной деятельности Екатерины Самсоновой.

Движение уже разработало логотип, цветовая гамма которого основана на цветах государственного флага России. Логотип представлен стилизованной цифрой «1» с надписью: «Первые».

Нагрудные значки движения вполне могут стать частью школьной формы.

В Минпросвещения отметили (ответ ведомства на депутатский запрос есть в распоряжении «Известий»), что ведомство планирует рекомендовать регионам определять нагрудные значки «Движения Первых» как элемент школьной формы.

При этом сначала должны быть внесены изменения в законодательство, которые бы устанавливали общие требования к школьной форме на уровне региона.

— Нагрудные знаки станут неотъемлемым атрибутом внешнего вида участников движения, в том числе в общеобразовательных организациях, — отметили в министерстве.

К слову, образовательные организации уже сейчас имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы, отметили в министерстве.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать, когда в регионы направят соответствующие рекомендации.

Аналогии с пионерией

Российское движение детей и молодежи возрождает на современном уровне добрые традиции пионерской организации, обогащая их при этом нужными сейчас инициативами, сказал ранее президент РФ Владимир Путин. Он даже предлагал подумать над тем, как можно использовать слово «пионеры» для современного детского движения, и обращал внимание на то, что этот термин лишен какой-либо идеологической окраски.

В декабре в Москве проходил первый съезд движения. На нем и было выбрано путем голосования участников название «Движение Первых». При этом название «Пионеры» также предлагалось. Большинство за него в итоге не проголосовало, хотя оно было в числе лидеров. Также участники съезда отказались от таких названий, как «Движение имени Гагарина», «Новое поколение» и «Юность».

В настоящее время около 1,4 млн человек зарегистрировались как участники движения, рассказали «Известиям» в РДДМ. Глава правления Общероссийского движения детей и молодежи Григорий Гуров называл идеальной ситуацию, когда в течение трех-пяти лет все дети от 6 до 18 лет станут членами движения. По его словам, всего в России 18 млн школьников. Членами РДДМ могут стать несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам всех уровней образования, и «иные лица, определенные уставом движения».

Как сказано в письме Минпросвещения РФ, первичные отделения движения сейчас создаются в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного образования, детских домах, структурах в области культуры и спорта. «С учетом этого деятельностью движения будет охвачено абсолютное большинство российских детей и молодежи», — сказано в письме Минпросвещения.

Новые школьные значки должны стать «предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе», считает Яна Лантратова.