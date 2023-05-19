Гранты возможного: «Движению первых» добавят финансирования

Движение детей и молодежи сможет претендовать на получение субсидий и грантов помимо бюджетного финансирования. Такую инициативу Минпросвещения поддержали в правительстве. Организация также будет иметь право предоставлять эти средства в региональные отделения, юрлицам и ИП, которые развивают молодежные проекты. Дополнительные средства помогут расширить спектр активностей, которые движение предлагает детям, и привлечь больше участников, говорят эксперты. Сейчас в движение вовлечено около миллиона детей. Своей задачей организация видит увеличение этой цифры до 20 млн, говорит ее председатель Георгий Гуров.

Деньги на воспитание

Всероссийская организация «Движение первых» получит еще один источник финансирования. Она сможет претендовать на государственные субсидии и гранты и распределять их между своими региональными отделениями. Такой проект Минпросвещения 15 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Там добавили, что документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Проект наделяет движение детей и молодежи полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Так, оно сможет предоставлять гранты и субсидии своим региональным отделениям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, развивающим молодежные проекты, пояснил он.

Идею создания в стране общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в апреле прошлого года поддержал президент России. Главной задачей Владимир Путин тогда назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации детей по самым разным направлениям. Позднее объединение получило название «Движение первых». В конце прошлого года состоялся первый съезд организации. Движение объединило все молодежные организации страны. В том числе в него вошли «Юнармия», «Большая перемена», Российское движение школьников.

— Предлагаемые законодательные изменения позволят организации объявлять конкурсы на реализацию значимых молодежных проектов. Это будет способствовать развитию и продвижению инициатив, в том числе связанных с патриотическим воспитанием молодежи, — считает Владимир Груздев.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения с просьбой указать, на какие цели будут использованы субсидии и гранты.

Справка «Известий» Движение детей и молодежи, или «Движение первых», — это добровольная, самоуправляемая общероссийская общественно-государственная организация. Закон о российском движении детей и молодежи был принят в июле 2022 года. Наблюдательный совет движения возглавил президент России Владимир Путин. Участниками организации смогут стать школьники, учащиеся колледжей и студенты вузов. Сейчас региональные ячейки открыты во всех регионах России. Кроме того, на муниципальном уровне можно открывать местные отделения, а на уровне отдельного учебного заведения — первичные ячейки. На финансирование движения в 2023–2025 годах, согласно тексту пояснительной записки к законопроекту «О федеральном бюджете», планируется направить 54 млрд рублей.

Привлечь всех

Сейчас в «Движении первых» насчитывается около миллиона детей, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. По словам председателя движения Георгия Гурова, в нем в идеале должны участвовать все дети России, а это почти 20 млн человек. Как рассказала «Известиям» председатель научно-методического совета «Движения первых», сенатор Совета Федерации Любовь Глебова, получение грантов — это еще один источник формирования бюджета для движения.

— Любая организация тратит деньги на те цели, которые определены ее уставом. У «Движения первых» это развитие детей. Благодаря этому закону движение может стать участником любых конкурсов, которые объявляют обладатели бюджетных средств, то есть федеральные министерства и ведомства, фонд президентских грантов и другие государственные фонды, — пояснила она. — Эта мера позволит получить больше средств для того, чтобы у ребят была интересная и разнообразная жизнь.

Деньги можно будет направлять на любые активности, которые сейчас реализует «Движение первых», — изучение своей страны, развитие собственных талантов, туристические слеты, экспедиции, подчеркнула Любовь Глебова.

— Учредителями РДДМ стали 26 организаций, поэтому у детей широкие возможности выбора активностей, — добавила она.

Российское движение детей и молодежи — это важный инструмент, который помогает выстроить свободное время ребенка вне семьи с максимальной пользой, отметила член координационного совета при правительстве по проведению в России Десятилетия детства, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

— Под наставничеством взрослых либо ребят, которые постарше и уже вовлечены в движение, ребенок может организовать себе интересную внеклассную деятельность. «Движение первых» — это про коллектив. Последние исследования говорят, что сейчас индивидуализм у детей развит слишком сильно, — отметила она.

Участие в общественной организации может научить детей работать в коллективе, уважать других и дать понимание, что для достижения хороших результатов в жизни, карьере, семье нужно строить отношения с теми, кто находится рядом, заключила эксперт.