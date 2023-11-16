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Оверчук и Антонов возложили цветы к памятнику русским морякам в Сан-Франциско

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заместитель председателя правительства РФ и глава российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Алексей Оверчук, а также посол РФ в США Анатолий Антонов возложили цветы на памятную табличку, посвященную погибшим при тушении пожара в 1863 году в Сан-Франциско российским военным морякам.

«Есть история, есть русские моряки, которые сюда заходили осенью 1863 года, находились здесь и в том числе участвовали в тушении большого пожара в Сан-Франциско, погибли при его тушении. Конечно же, находясь здесь, нельзя не воздать дань памяти этим людям», — рассказал Оверчук журналистам.

Надпись на табличке упоминает «самопожертвование и мужество моряков Российского императорского флота», которые входили в состав экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Андрея Попова.

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Ранее в тот же день Оверчук отметил достойное отношение участников саммита АТЭС к российской делегации. Также он упомянул, что всем представителям РФ выдали американские визы.

В тот же день Оверчук отметил позитивное развитие экономических отношений, которые Россия выстраивает с Китаем, а также странами Южной Америки. Также он высказал надежду, что саммит АТЭС, которому свойственна многосторонняя повестка, позволит еще раз «подсветить» все глобальные проблемы, существующие на данный момент.

По прибытии Оверчука в Сан-Франциско, на место проведения саммита, посольство РФ в США написало, что Россия рассматривает площадку АТЭС как форум для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, а также создания благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

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