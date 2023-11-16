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Оверчук отметил хорошее отношение к российской делегации на саммите АТЭС

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Российскую делегацию на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встречают достойно. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ и глава российской делегации Алексей Оверчук в среду, 15 ноября.

«Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно», — цитирует его агентство ТАСС.

Кроме того, дипломат сообщил, что всем участникам российской делегации выдали американские визы.

По словам дипломата, Россия не собирается вступать в двусторонние контакты с США, как это ранее сделал председатель КНР Си Цзиньпин. Однако неизвестно, есть ли планы на диалог с РФ у американской стороны. Оверчук отметил, что у него нет информации о желании США инициировать такие переговоры.

«Есть и попытки политизации повестки. <…> Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас конечно же доходят, но мы надеемся, что политизации не произойдет и АТЭС останется сугубо экономическим форумом», — заявил дипломат.

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В тот же день Оверчук отметил позитивное развитие экономических отношений, которые Россия выстраивает с Китаем, а также странами Южной Америки. Также он высказал надежду, что саммит АТЭС, которому свойственна многосторонняя повестка, позволит еще раз «подсветить» все глобальные проблемы, существующие на данный момент.

По прибытии Оверчука в Сан-Франциско посольство РФ в США написало, что Россия рассматривает площадку АТЭС как форум для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, а также в создании благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

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