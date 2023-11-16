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Медведев обыграл Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Россиянин Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине. Он обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче второго тура группового этапа соревнований, о чем стало известно в ночь на 16 ноября.

Эта победа стала для Медведева второй на турнире и гарантировала ему участие в полуфинале. Встреча, длившаяся 1 час 47 минут, закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Россиянин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. У Зверева за игру было девять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из четырех, сообщил «Спорт-Экспресс».

После победы теннисист признался, что матч был для него очень тяжелым ментально. В какой-то момент он стал играть хуже под напором соперника, но всё же сумел это изменить.

«Мне удалось перестроиться и сыграть лучше в конце первого сета. Концовка обоих сетов была очень напряженной... Сейчас я рад, потому что в этом году уже проигрывал несколько таких матчей. Рад, что смог победить», — сказал он.

17 ноября Медведев сыграет в матче Красной группы с Карлосом Алькарасом из Испании.

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