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Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) в понедельник, 13 ноября. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.

«По ходу встречи Медведев демонстрировал потрясающее спокойствие, в то время как Рублев явно не выдержал давления и после нескольких обидно проигранных геймов надломился. Впрочем, по регламенту и у него есть шансы на выход в полуфинал», — пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что россияне входят в Красную группу вместе с Александром Зверевым из Германии и Карлосом Алькарасом из Испании. Ранее немецкий теннисист одержал победу над испанским со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

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Ранее, 28 октября, Медведев одержал победу над Стефаносом Циципасом из Греции и вышел в финал турнира ATP в Вене. Однако в финале теннисист потерпел поражение, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.

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