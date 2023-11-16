Реклама
Прямой эфир
Общество
В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации
Мир
Премьер Палестины заявил об отсутствии достижения Израилем своих целей в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
Мир
Британский парламент проголосовал против требования о прекращении огня в Газе
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Армия
Вертолеты Ка-52 ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Армия
Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении
Мир
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 16 ноября
Мир
БАПОР сообщило о прямом ударе по двум школам ООН в секторе Газа
Мир
МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Армия
Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Сюжет:

Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи танка Т-90М уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоавдеевки. Кадрами боевой работы российских военнослужащих на запорожском направлении поделилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Она отметила, что бойцы в этом секторе первыми встречают ВСУ, когда те предпринимают какие-либо попытки продвинуться в сторону российских позиций. В этот раз танкистам пришло распоряжение уничтожить укрепления и блиндажи противника в районе Новоавдеевки — поселка в окрестностях города Орехов.

В итоге экипаж Т-90М ликвидировал цель почти прямой наводкой на расстоянии пары километров. Военнослужащие хвалят боевую технику, отмечая ее мощь и систему защиты.

«Система активной защиты у нас лучше, чем на многих европейских танках, натовских. Он может и десять попаданий выдержать. У нас был случай на донецком направлении. Наш танк выдержал восемь попаданий Т90А. И прекрасно», — рассказал командир танка с позывным Барон.

Т-90М «Прорыв» — один из самых современных российских танков. У него передовые электронные системы, которые позволяют в том числе наводиться в полуавтоматическом режиме.

«Мой наводчик большой молодец. Уничтожил два танка. Впервые тогда увидел, что такое мощь танка. Понятно — на полигоне стреляли по мишеням. А тут, когда ты попадаешь в танк противника и он разлетается в клочья, — это другое», — поделился командир танкового подразделения с позывным Земляк.

Сместить ракурс: российская армия наносит мощные удары по тылам ВФУ
Смена районов поражения не дает украинским силам маневрировать немногочисленными системами ПВО

Ранее, 13 ноября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также на запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка.

До этого, 5 ноября, Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 45 боевиков ВСУ на запорожском направлении. Попытки нападения были подавлены в районах Вербового и Работино. Там же было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023