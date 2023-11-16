Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении

Экипажи танка Т-90М уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоавдеевки. Кадрами боевой работы российских военнослужащих на запорожском направлении поделилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Она отметила, что бойцы в этом секторе первыми встречают ВСУ, когда те предпринимают какие-либо попытки продвинуться в сторону российских позиций. В этот раз танкистам пришло распоряжение уничтожить укрепления и блиндажи противника в районе Новоавдеевки — поселка в окрестностях города Орехов.

В итоге экипаж Т-90М ликвидировал цель почти прямой наводкой на расстоянии пары километров. Военнослужащие хвалят боевую технику, отмечая ее мощь и систему защиты.

«Система активной защиты у нас лучше, чем на многих европейских танках, натовских. Он может и десять попаданий выдержать. У нас был случай на донецком направлении. Наш танк выдержал восемь попаданий Т90А. И прекрасно», — рассказал командир танка с позывным Барон.

Т-90М «Прорыв» — один из самых современных российских танков. У него передовые электронные системы, которые позволяют в том числе наводиться в полуавтоматическом режиме.

«Мой наводчик большой молодец. Уничтожил два танка. Впервые тогда увидел, что такое мощь танка. Понятно — на полигоне стреляли по мишеням. А тут, когда ты попадаешь в танк противника и он разлетается в клочья, — это другое», — поделился командир танкового подразделения с позывным Земляк.

Ранее, 13 ноября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также на запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка.

До этого, 5 ноября, Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 45 боевиков ВСУ на запорожском направлении. Попытки нападения были подавлены в районах Вербового и Работино. Там же было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».