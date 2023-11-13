ВС РФ отразили атаку 65-й бригады ВСУ в районе Работино

Подразделения российской группировки войск с помощью ударов авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом 13 ноября сообщает Министерство обороны РФ.

Также на запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка, отмечено в сообщении ведомства.

Кроме того, на херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Потери ВСУ в технике составили два пикапа и две гаубицы «Мста-Б».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области», — добавили в Минобороны РФ.

До этого, 5 ноября, Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 45 боевиков ВСУ на запорожском направлении. Попытки нападения были подавлены в районах Вербового и Работино. Там же было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

9 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что по меньшей мере 19 украинских военнослужащих, в том числе несколько высокопоставленных офицеров, погибли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным СМИ, удар был нанесен утром 3 ноября, когда военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ собрались на церемонию награждения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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