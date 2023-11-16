Шабутдинов рассказал «Известиям» о своем нахождении в СИЗО

Фигурант уголовного дела о мошенничестве, блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов, который в настоящее время находится в СИЗО, ответил на письмо «Известий» в среду, 15 ноября. В нем обвиняемый рассказал, что сейчас ощущает себя, в некотором смысле, даже лучше, чем на свободе.

«Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО — свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», — сообщил Шабутдинов.

Свое пребывание в СИЗО блогер назвал отпуском. Он также признался, что для него очень важны те слова поддержки, которые ему присылают ежедневно разные люди.

«Не успеваю отвечать на все письма, которые приходят. Ребята из хозотряда шутят, что у них так скоро бумага закончится», — написал Шабутдинов.

Он также подчеркнул, что всегда вел свой бизнес, соблюдая закон, и предпосылок к обвинениям не было. Заведение уголовного дела стало для него неожиданностью.

«До недавнего времени были резидентами «Сколково», входили в топ-100 инновационных компаний в области образования, причем дважды, имеем образовательную лицензию, аккредитованы в Минцифры. Ведем реестр студентов, знаем их результаты, кто как учится. Ранее спокойно проходили все проверки. В общем, всё хорошо, ничего не опасались», — высказался бизнесмен.

О своих доходах блогер также высказался. Он сообщил, что прибыль действительно может составлять около 300 млн рублей. Однако большая часть этих денег — дивиденды, которые направляются инвесторам и участвуют в развитии компании.

«Строим кампусы для предпринимателей в регионах России, это важный инфраструктурный, социальный проект», — подчеркнул бизнесмен.

Также он поделился, что в СИЗО, помимо ответов на письма, сейчас читает произведения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Шабутдинов рассказал, что эту книгу ему дали сокамерники. Кроме того, в следственном изоляторе есть возможность обратиться к библиотекарю, который предоставит интересующую литературу.

Ранее, 10 ноября, о пребывании Шабутдинова в СИЗО рассказал его адвокат Никита Апаликов. Тогда сообщалось, что блогер в заключении занимается спортом и много читает. Также, по словам бизнесмена, с ним в камере содержится председатель правления крупной компании.

Блогера задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Мужчина предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.