Реклама
Прямой эфир
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Мир
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Мир
СМИ указали на способность МиГ-31 перехватывать самолеты НАТО на большой высоте
Общество
Глава «Гормоста» заявил о нахождении рухнувшего моста на балансе Подмосковья
Мир
Армия обороны Израиля поразила более 15 тыс. объектов ХАМАС с 7 октября
Мир
В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном
Мир
Столтенберг призвал НАТО быть сильным
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек
Экономика
Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем
Общество
Первая свадьба на выставке-форуме «Россия» в Москве стала космической
Мир
Ожидавших эвакуации в Египет россиян развернули на КПП «Рафах»

Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Никита Апаликов рассказал о его пребывании в СИЗО. Слова блогера он опубликовал 10 ноября в своем Telegram-канале.

«Держусь. Когда-то я начинал с открытия хостелов. Так что представляю, что я в хостеле. Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально», — рассказал Шабутдинов.

Блогер рассказал, что с ним в камере содержится председатель правления крупной компании. Сам он занимается спортом и много читает.

«Пока не было передач, сокамерники помогали с едой и всем необходимым. Сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ. Так что жизнь налаживается!» — передал слова задержанного Апаликов.

Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов
Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве

Блогера задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Мужчина предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023