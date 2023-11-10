Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО

Адвокат бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Никита Апаликов рассказал о его пребывании в СИЗО. Слова блогера он опубликовал 10 ноября в своем Telegram-канале.

«Держусь. Когда-то я начинал с открытия хостелов. Так что представляю, что я в хостеле. Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально», — рассказал Шабутдинов.

Блогер рассказал, что с ним в камере содержится председатель правления крупной компании. Сам он занимается спортом и много читает.

«Пока не было передач, сокамерники помогали с едой и всем необходимым. Сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ. Так что жизнь налаживается!» — передал слова задержанного Апаликов.

Блогера задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Мужчина предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.