Дженнифер Энистон и коллеги по «Друзьям» поделились воспоминаниями о Мэтью Перри

Актриса Дженнифер Энистон прервала молчание и высказались о смерти коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри. Ее примеру последовали Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер. Актеры 15 ноября опубликовали в соцсети фото и воспоминания об ушедшем товарище, отметив его сердечность, шутливость и бесценность проведенного вместе времени.

«О, боже, как силен этот удар. Необходимость прощаться с нашим Мэтти накрыла волной эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все переживаем потерю в какой-то момент нашей жизни. Потеря жизни или потеря любви. Способность по-настоящему переживать это горе позволяет ощутить моменты радости и благодарности за то, что вы так глубоко любили кого-то. И мы его любили именно так. Глубоко. Он был неотъемлемой частью нашей ДНК», — написала Энистон в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вспоминая сериал «Друзья», исполнительница роли Рэйчер Грин написала, что шестеро героев стали особой семьей, которая «навсегда изменила то, кем мы были и каким мог быть наш путь».

«Что касается Мэтти, то он знал, что ему нравится смешить людей. Как он сам сказал о себе, если бы не слышал смех, подумал бы, что умирает. Его жизнь буквально зависела от этого. И, боже, как же ему это удалось. Он заставлял всех нас смеяться. И смеяться вовсю», — вспомнила актриса.

Лиза Кудроу, сыгравшая в сериале «Друзья» Фиби Буффе, также опубликовала фото с Перри и рассказала, как на съемках пилотной версии ситкома он сразу же разрядил обстановку и сплотил шестерых незнакомых людей. Предложив поиграть в покер, Перри сделал процесс таким веселым, что актеры сразу же сблизились и стали друзьями не только на экране.

Кудроу поблагодарила Перри за постоянные поводы для смеха. Такого, от которого «болели мышцы и слезы лились по лицу каждый день». За открытое сердце с каждым из шестерых героев «Друзей», разговоры и «лучшие 10 лет, которые могут быть у человека», написала Фиби в своем аккаунте.

Актер Дэвид Швиммер, сыгравший палеонтолога Росса Геллера, начал пост памяти благодарностью за 10 «невероятных лет смеха и творчества». Он отметил незабываемый творческий ритм, которому Перри мог подчинить процесс создания комического.

«Ты мог взять прямую линию диалога и подчинить ее своей воле, в результате чего получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно забавное, что это до сих пор удивляет», — написал Швиммер.

Он также отметил большое сердце Перри, которым он щедро поделился с коллегами по «Друзьям», чтобы «мы могли создать семью из шести незнакомых людей», завершил пост палеонтолог Геллер.

29 октября стало известно о смерти 54-ленего актера Мэтью Перри. Как сообщил источник издания TMZ, Перри был найден в джакузи собственного дома в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Полиция США начала расследование смерти актера. Отмечалось, что на месте кончины Перри не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

Коллеги Перри по сериалу «Друзья» назвали его смерть огромной потерей для мира. Актер Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в сериале, отметил, что Перри всегда был «славным, крутым, спокойным и талантливым», а Мэгги Уилер, сыгравшая девушку Чендлера, написала, что с теплотой будет вспоминать счастливые моменты их совместного творчества.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен своими ролями в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года вышли мемуары актера «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых Перри рассказал о своем периоде жизни во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.