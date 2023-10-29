Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира

Коллеги скончавшегося американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», в воскресенье, 29 октября, назвали его смерть огромной потерей для мира.



«Мы были опустошены, узнав о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Мы всем сердцем сочувствуем его семье, близким и всем его поклонникам», — говорится в сообщении в аккаунте «Друзей» в соцсети X.

Актер Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в сериале, отметил, что Перри всегда был «славным, крутым, спокойным и талантливым».

«Ты часть американской культуры и будешь жить вечно», — написал он в соцсети.

Актриса Мэгги Уилер, сыгравшая девушку Чендлера в «Друзьях», опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост в память актера.

«Какая потеря. Мир будет скучать по тебе, Мэтью Перри. Радость, которую ты принес многим за свою слишком короткую жизнь, будет жить дальше. Я чувствую себя очень счастливой от каждого творческого момента, который мы разделили», — говорится в ее сообщении.

О том, что Перри скончался в возрасте 54 лет стало известно ранее в этот день. По предварительной информации, он утонул. Как сообщил источник издания TMZ, Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Предполагается, что смерть была ненасильственной.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен своими ролями в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года вышли мемуары актера «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых Перри рассказал о своем периоде жизни во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.