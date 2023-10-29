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На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Общество
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На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

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Фото: TMZ
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Американский актер, известный по сериалу «Друзья», Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Об этом 28 октября сообщило издание TMZ.

По предварительной информации, он утонул. Как сообщил источник TMZ, Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Предполагается, что смерть была ненасильственной.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Также Перри известен по фильмам «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем».

В ноябре 2022 года Перри выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых написал о времени во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.

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